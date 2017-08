Nächste Chance? Alois Schwartz Favorit auf den KSC-Job

Ex-Club-Coach wird als neuer Trainer beim Drittligisten gehandelt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit dem SV Sandhausen sorgte er in der 2. Bundesliga für Furore, in Nürnberg ist er kläglich gescheitert: Alois Schwartz ist seit seiner Entlassung im März auf Jobsuche. Nun könnte der 50-Jährige mit dem Karlsruher SC einen neuen Klub gefunden haben.

Nach dem Abstieg in die 3. Liga geht beim Karlsruher SC die sportliche Schieflage weiter: Mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen steckt der Traditionsklub in der Krise. Vor einer Woche musste deshalb Marc-Patrick Meister seinen Hut nehmen, KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer ist seitdem auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger - und laut dem Nachrichtenportal ka-news fündig geworden.

Alois Schwartz, der zwischen Juni 2016 und März 2017 den 1. FC Nürnberg trainierte, soll den wackelnden Badenern wieder in die Spur helfen. Schwartz kommt aus Nürtingen, etwa 100 Kilometer von Karlsruhe entfernt, und passt als zweitligaerfahrener Coach ins Profil des KSC. Die Badische Neuste Nachrichten bestätigten zuletzt, dass der ehemalige Club-Trainer der Wunschtrainer von Karlsruhes Vizepräsident und Geldgeber Günter Pilarsky sei.

Drei Niederlagen in Folge besiegeln beim FCN das Aus von Alois Schwartz. Was nach der Flucht von René Weiler nach Anderlecht als interessantes Projekt begonnen hatte, entwickelte sich nach und nach zum Missverständnis. Nach dem 1:2 im Frankenderby, dem zweiten verlorenen Lokalvergleich in einer Saison, war der zusehends plan- und hilfos agierende Trainer nicht mehr zu halten. Rot-schwartze Bilder!