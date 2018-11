Nächster Dämpfer: Ice Tigers unterliegen in Köln mit 1:4

Das Jiranek-Team muss erneut einen Rückschlag hinnehmen - vor 3 Stunden

KÖLN - Die Thomas Sabo Ice Tigers verlieren auch in Köln. Beim 1:4 traten sie nur im zweiten Drittel wie eine Mannschaft auf, die ihre verheerende Auswärtsbilanz (zwei Siege, jetzt neun Niederlagen) allmählich verschönern will. Brandon Segals zweiter Saisontreffer war viel zu wenig gegen letztlich nicht besonders bissige Haie.

Jason Bast & Co. enttäuschen beim Auftritt im Rheinland. © Sportfoto Zink / ThHa



Der Sieg war vermeintlich befreiend, zweifelsohne. Aber man merkte den Spielern an, dass sie nach dem 5:1 gegen Wolfsburg am Sonntag nicht zu zuversichtlich wirken wollten. Das lag an der schwachen Vorstellung des Gegners, aber eben auch an den eigenen schwachen Vorstellungen, die sie auf solch vermeintlich befreiende Siege folgen ließen. Drei Tage später bestätigten sie selbst ihre Zurückhaltung. Die Nürnberger Eishockeyprofis zeigten ordentliche Ansätze in Köln, arbeiteten sich in eine Partie, die sie schwächer kaum hätten beginnen können, in der sie dann aber erstaunlich leicht zu hochwertigen Chancen kamen. Weil sie die aber nicht nutzen konnten und sie die Haie in wichtigen Szenen immer wieder zum Tore schießen einluden, verloren sie auch dieses Auswärtsspiel.

Erneut kein Körperspiel

Natürlich lässt sich auch das 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) durch die einmal mehr dramatisierte Personalsituation erklären: Jason Bast war nach seiner gerade so überstandenen Krankheit wieder mit dabei, dafür fehlten der gesperrte Ex-Kölner Shawn Lalonde sowie die verletzten Brandon Buck, Milan Jurcina, Mike Mieszkowski, Eric Stephan und Oliver Mebus. Der Nationalverteidiger, einst bei den Haien 2,06 Meter groß geworden, war immerhin schon wieder mit nach Köln gekommen, allerdings nur, um zwischen dem Spiel am Mittwochabend und der Partie am Freitag (19.30 Uhr) in Krefeld wieder mit der Mannschaft zu trainieren.

Martin Jiranek konnte also erneut nur fünf erfahrene Abwehrspieler einsetzen. Der junge Pascal Grosse wurde nur gelegentlich eingesetzt. Die außergewöhnliche Belastung erklärt allerdings nicht, warum Brett Festerling gar so passiv verteidigte, als Felix Schütz mit hohem Tempo auf ihn zulief. Weil auch Tom Gilbert den Nationalspieler nicht stoppen konnte, lagen die Ice Tigers bereits nach 40 Sekunden zurück. Der zuletzt so souveräne Gilbert war es auch, der sich in Unterzahl vom eigenen Tor weglocken ließ, weshalb gleich zwei Kölner Niklas Treutle die Sicht nahmen – Alexander Sulzer zog ab, Ryan Jones hielt seinen Schläger entscheidend in die Schussbahn, 0:2 (12.). Zwei weitere Fehler, die die Ice Tigers offenbar noch immer nicht abstellen können.

Für die Fans im Gästeblock aber war wohl enttäuschender, wie sich ihre Mannschaft insgesamt präsentierte. Allein die Reihe um Max Kislinger und Eugen Alanov schien dieses Spiel gewinnen zu wollen. Es fehlte Nürnberg an Feuer, an Körperspannung – im Eishockey sind das keine guten Voraussetzungen. Nur einmal setzte die eingespielte Dupuis-Reihe die Haie und ihren 23 Jahre alten Torhüter Hannibal Weitzmann unter Druck – prompt fiel der Anschlusstreffer. Brandon Segal traf von der blauen Linie (16.).

Zu wenig Druck

Danach begann ein neues Spiel, das die Ice Tigers plötzlich kontrollierten, nur zeigte sich das nicht auf dem Videowürfel. Nach einem Solo von Philippe Dupuis kullerte der Puck beinahe über die Torlinie (28.). Brett Festerling vergab mehrere gute Schusschancen. Und Bast versuchte vergeblich, die Scheibe unter dem rechten Schoner von Weitzmann ins Tor zu drücken. Gegen Ende des zweiten Drittels kamen Kislinger und Alanov Weitzmann noch einmal nahe. Da stand es allerdings bereits 1:3. Nach einem vorschnellen Wechsel entblößten die Haie die Nürnberger Abwehr mit zwei langen Pässen. Topscorer Jason Akeson überwand Treutle (36.).

Und schon war das Selbstbewusstsein und die Souveränität wieder dahin. Nürnberg stürmte ein bisschen an, hatte aber keine Ideen, um die tief stehenden Haie zu überwinden. Einen leichtfertigen Puckverlust nutzte Morgan Ellis zur endgültigen Entscheidung (55.), ehe Jiranek überhaupt darüber nachdenken konnte, Treutle vom Eis zu nehmen. Der Abend ging unspektakulär zu Ende. Euphorisch durfte nur Weitzmann ob seines ersten DEL-Siegs gewesen sein.

Nürnberg: Treutle; Gilbert/Festerling, Aronson/Weber, Bender, Grosse – Brown/Acton/Bassen, Segal/Dupuis/Fox, Reimer/Weiß/Pföderl, Kislinger/Bast/Alanov. – Tore: 1:0 Schütz (0:40), 2:0 Jones (11:01/5-4), 2:1 Segal (15:04), 3:1 Akeson (35:32), 4:1 Ellis. – Schiedsrichter: Köttstorfer. – Zuschauer: 7129. – Strafminuten: 6/8.

Sebastian Böhm