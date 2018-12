Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Tiefflug am Airport! Falcons patzen gegen Paderborn Die Nürnberg Falcons gingen mit viel Euphorie vom Derbysieg gegen Baunach in die Partie am heimischen Flughafen gegen die Uni Baskets. Am Ende gibt es für die Junge-Jungs jedoch eine Bruchlandung. Hier sind alle Bilder zur Paderborn-Pleite!

Willenssieg gegen Wetzlar: Freude pur beim HCE Es war ein starker Auftritt des HC Erlangen gegen die HSG Wetzlar beim souveränen 27:20-Heimsieg. Das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson steht dadurch im gesicherten Mittelfeld und freut sich nun auf den anstehenden Pokalkracher. Hier sind alle Flugeinlagen der Erlanger in Bildern!