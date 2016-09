Narey: "Ich finde das Unentschieden bitter"

1:1 in Düsseldorf: Ruthenbeck lobt und kritisiert zugleich - vor 9 Minuten

DÜSSELDORF - "Ein Punkt bei der bislang ungeschlagenen Fortuna ist nicht schlecht", findet Kleeblatt-Coach Stefan Ruthenbeck nach dem 1:1 in Düsseldorf. Für den Kapitän geht das Remis am Rhein auch in Ordnung, einzig Fürths Torschütze hadert. Die Stimmen!

"Wir hatten die Chance, drei Punkte mitzunehmen", erklärt Kleeblatt-Torschütze Khaled Narey nach der Partie. © Sportfoto Zink / WoZi



"Wir hatten die Chance, drei Punkte mitzunehmen", erklärt Kleeblatt-Torschütze Khaled Narey nach der Partie. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Stefan Ruthenbeck (Kleeblatt-Coach): Das Spiel hatte schon hohes Tempo, aber ohne dass es zu viele Torchancen gab. Das hatte aber damit zu tun, dass beide Teams gut verteidigt haben. Wir haben in der ersten Halbzeit guten Ballbesitzfußball gespielt, hatten auch die eine oder andere kleinere Möglichkeit, sind, wie ich finde, auch folgerichtig mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Hälfte hat uns dann etwas der Mut gefehlt, wir haben die Räume auch nicht mehr so gut schließen können. Dann ist so ein Gegner wie Düsseldorf auch unangenehm, sehr erfahren.

Bilderstrecke zum Thema Remis am Rhein: Bewerten Sie die Spielvereinigung! Die SpVgg Greuther Fürth hat bei Fortuna Düsseldorf einen dreifachen Punktgewinn verpasst. Bis in die Schlussphase hinein führte das Kleeblatt im Rheinland nicht unverdient, ehe Oliver Fink nach der Pause etwas zu abwartende Gäste einmal kalt erwischte. Bewerten Sie die Kleeblatt-Jungs mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Dienstag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".



Einen Vorwurf muss ich meinem Team machen: wir müssen unsere Kontersituationen besser ausspielen, da mehr Ruhe haben. Warum ich das sage? Wir sind beim Gegentor aus einem eigenen Angriff am gegnerischen Strafraum ausgekontert worden. Am Ende war es bestimmt auch ein verdienter Punkt für den Gegner. Dennoch fahre ich mit dem Gefühl nach Hause, dass es ein bisschen mehr hätte sein können. Trotzdem: ein Punkt bei der bislang ungeschlagenen Fortuna ist nicht schlecht.

Friedhelm Funkel (Fortunen-Coach): Ich denke, dass das 1:1 in Ordnung geht. Wir haben in der ersten Hälfte viele Fehler gemacht, auch unsauber gespielt. Fürth hat uns da vor einige Probleme gestellt. Zur Halbzeit war es auch nicht unverdient, dass Fürth geführt hat. Ich hab meinem Team dann gesagt, dass wir 45 Minuten Zeit haben, das 1:1 zu erzielen, wir dürfen nur nicht das 0:2 kassieren. Unser Tor war dann ein schön herausgespielter Treffer. Ich bin mit dem Punkt heute zufrieden.

Ramazan Yildirim (Kleeblatt-Manager): Mit den sieben Punkten aus den vier Spielen können wir erstmal zufrieden sein, zumal darunter zwei schwere Auswärtsspiele waren. Es spricht für uns, dass wir uns über dieses Unentschieden ärgern. Aber mit drei Punkten am Freitag ist dieser Punkt auch mehr wert. Dafür brauchen wir gegen Würzburg die maximale Unterstützung, zumal das kein Selbstläufer wird.

Bilderstrecke zum Thema Schade! Fink verhindert das Fürther Fortunen-Glück Die Spielvereinigung hat in Düsseldorf den Sprung auf Platz zwei verpasst. Im Abwehrverbund hatten die Weiß-Grünen in der Esprit-Arena über weite Strecken alles im Griff, vorne knallte Khaled Narey die Fürther in Front. Doch in der Schlussphase vertraute das Kleeblatt einmal zu oft auf ihr, in dieser Saison noch nicht vorhandenes defensives Geschick. Die Bilder!



Marco Caligiuri (Kleeblatt-Kapitän): Die Fortuna ist ein guter Gegner und hatte eine gute Serie in den letzten Wochen. Ein Dreier wäre schöner gewesen, aber im Großen und Ganzen ist das ein Punktgewinn. In der zweiten Halbzeit hatte die Fortuna schon ein bisschen mehr vom Spiel. Es gibt Wochen, da gelingt es uns besser, da machen wir drei Tore, es gibt Wochenenden, da spielen wir wie heute die Konter zum Teil nicht so gut.

Khaled Narey (Kleeblatt-Spieler): Ich finde das Unentschieden bitter, wir hatten die Chance, drei Punkte mitzunehmen. Auch wenn wir das 2:0 vorne nicht machen, ist es dann bitter, dass wir hinten einen Fehler machen und die Fortuna das bestraft. Das war sehr unglücklich, bis dahin hatten wir sehr gut verteidigt.

Bei meinem Tor hab ich den Ball schön mit links getroffen, der Ball hat sich ein bisschen nach außen gedreht und hat eine komische Flugkurve gehabt. Wir haben beide Heimspiele gewonnen und werden jetzt alles dafür tun, auch gegen Würzburg zu gewinnen.

Daniel Steininger (Kleeblatt-Spieler): Das war schon ein geiles Gefühl, meine ersten Bundesliga-Minuten hier zu erleben, davon träumt man ja schon als Kind. Ich habe die Vorgabe gehabt, defensiv nichts mehr anbrennen zu lassen und, falls die Möglichkeit da ist, offensiv Akzente zu setzen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir schon ein richtig gutes Spiel gemacht, haben auch durch das super Tor vom Khaled schnell geführt, so wie wir uns das vorgenommen haben.