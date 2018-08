Narey sei Dank: Starker HSV fertigt Sandhausen ab

SANDHAUSEN - Erste Punkte für die Liga-Neulinge: Der Hamburger SV hat durch das klare 3:0 in Sandhausen den ersten Zweitliga-Sieg eingefahren, der 1. FC Magdeburg punktete bei Erzgebirge Aue. Die "Rothosen" dürfen sich dabei vor allem bei einem Ex-Fürther bedanken.

Neuzugang Khaled Narey (li.) traf beim ersten HSV-Sieg in Liga zwei doppelt. Foto: Daniel Maurer/dpa



SV Sandhausen - Hamburger SV 0:3 (0:2)

Der Hamburger SV hat seinen ersten Sieg in der 2. Bundesliga geholt und einen kompletten Fehlstart in die neue Saison abgewendet. Beim SV Sandhausen setzte sich der Absteiger am Sonntagnachmittag locker mit 3:0 durch. Der starke Neuzugang Khaled Narey (7. Minute/59.), den die Rothosen von der SpVgg Greuther Fürth holten, und Rick van Drongelen (30.) erzielten vor 14.508 Zuschauern die ersten HSV-Tore in der 2. Liga gegen die klar unterlegenen Gastgeber.

Nach dem 0:3-Auftakt gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag rückte die Mannschaft von Trainer Christian Titz dank der ersten drei Punkte ins Mittelfeld der Tabelle vor. Sandhausen ist nach der zweiten Niederlage vorerst Tabellenletzter.

Leichte Probleme hatten die von rund 4000 Fans begleiteten Hamburger nur in der Anfangsphase der Partie. Nach einem Fehler von SVS-Torhüter Marcel Schuhen gelang Narey dann das Führungstor. Im Anschluss an einen schönen Freistoß von Linksverteidiger Douglas Santos köpfte van Drongelen noch vor der Pause das 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste. Nareys zweitem Treffer ging erneut ein schwerer Fehler im Aufbauspiel von Sandhausens Torhüter Schuhen voraus, sodass der 24-Jährige nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:1)

Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga eingebüßt. Die Schleswig-Holsteiner trennten sich am Sonntag vor heimischer Kulisse vom 1. FC Heidenheim 1:1. Robert Glatzel hatte die Gäste vor 9041 Zuschauern im Holsteinstadion in Führung gebracht (15. Minute). Kiels südkoreanischer Nationalspieler Jae-Sung Lee glich wenig später aus (20.). Die Gastgeber mussten fast die komplette zweite Halbzeit ohne Abwehrspieler Johannes van den Bergh nach Gelb-Roter Karte auskommen.

Die Kieler, die zuvor den Hamburger SV mit 3:0 besiegt hatten, konnten an die Glanzleistung der Vorwoche nicht anknüpfen. Die Partie auf mäßigem Niveau war ausgeglichen. Wegen der numerischen Überlegenheit hatten die Heidenheimer im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, konnten ihr Übergewicht aber nicht in Tore ummünzen. Für die Heidenheimer ist es das zweite Unentschieden in dieser Saison.

Erstmals stand die Ostkurve des Holsteinstadions nicht zur Verfügung. Dort wird bis zur Saison 2019/20 eine Tribüne errichtet. Dann soll das Stadion 15.500 Zuschauern Platz bieten.

Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg 0:0

Das erste Ostduell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Die beide Teams trennten sich am Sonntag in Aue vor 13.300 Zuschauern mit 0:0. Damit warten der FCE und Aufsteiger Magdeburg weiter auf den ersten Sieg in der allerdings noch jungen Saison. Den Auftakt hatten beide Mannschaften verloren.

Bei seinem Heimdebüt setzte Aues neuer Trainer Daniel Meyer gleich auf Neuzugang und Torjäger Pascal Testroet, der am vergangenen Dienstag vom Ligarivalen Dynamo Dresden verpflichtet worden war. Doch es entwickelte sich ein Spiel ohne große Angriffsszenen. Beide Mannschaften arbeiteten vor allem Fußball. Die Kreativität kam zu kurz.

Torraumszenen blieben trotz Auer Bemühungen gegen eine diszipliniert verteidigende Magdeburger Mannschaft lange Zeit Mangelware. Für die Gäste von Trainer Jens Härtel wurde es so aber immerhin der erste Punkt als Neuling in der zweiten Liga.

