NBA-Beben perfekt: LeBron James unterschreibt bei den Lakers

Deutsches Talent Moritz Wagner wird neuer Teamkollege des Superstars - vor 1 Stunde

CLEVELAND - Kurz nach Beginn der Wechselfrist in der NBA ist der erste Mega-Transfer perfekt. Superstar LeBron James verlässt zum zweiten Mal die Cleveland Cavaliers und will mit einem der berühmtesten Klubs der Welt neue Triumphe feiern.

Diese Unterschrift ist satte 130 Millionen Dollar wert: NBA-Legende LeBron James schließt sich den Lakers an. © Tony Dejak/AP/dpa



Auf der Jagd nach dem Legenden-Status zieht es Basketball-Superstar LeBron James Richtung Hollywood. Der derzeit wohl beste Basketballer der Welt unterzeichnete bei den Los Angeles Lakers einen mit umgerechnet 131 Millionen Euro dotierten Vierjahresvertrag. Damit verlässt der 33-Jährige zum zweiten Mal in seiner Karriere seine Heimat bei den Cleveland Cavaliers, um bei den schillernden Lakers mit weiteren Titeln endgültig zu einer Ikone seines Sports zu werden.

Zuvor hatte James eine Option für eine Verlängerung seines Kontraktes in Cleveland um ein weiteres Jahr abgelehnt. "Dies wird immer mein Zuhause sein", schrieb James zum Abschied bei Instagram. Nach der erneuten Niederlage im NBA-Finale gegen die Golden State Warriors in der abgelaufenen Saison hatte er offenbar die Geduld bei den Cavs verloren. Neben seinen zwei Meisterschaften mit den Miami Heat hatte er in insgesamt elf Jahren in Cleveland nur 2016 mit dem Team den Titel in der US-Profiliga gewinnen können. Zuletzt scheiterte er mit den Cavs zweimal im Finale an den Warriors.

Mit den Lakers will James nun den nächsten Angriff auf das Superteam aus Golden State starten. Nur 24 Stunden nach Beginn der Wechselfrist gab er seinen neuen Arbeitgeber bekannt. Zuvor hatte ihn Lakers-Boss Earvin "Magic" Johnson endgültig davon überzeugt, an die Westküste zu ziehen und das zuletzt ziemlich erfolglose Team zu neuen Triumphen zu führen.

Deutscher Teamkollege

Die Lakers sind neben Rekordmeister Boston Celtics mit 16 Titeln der erfolgreichste Klub der NBA. Mit Spielern wie Kareem Abdul-Jabbar, "Magic" Johnson und Kobe Bryant können die Lakers auf eine ruhmreiche Vergangenheit blicken. In den vergangenen Jahren allerdings war einer der wertvollsten Klubs der Liga weit von solchen Erfolgen entfernt, zuletzt erreichten die Lakers nicht einmal mehr die Playoffs.

Mit James wollen die Lakers nun wieder zurück an die Spitze der NBA. Künftiger Teamkollege des Superstars wird auch der deutsche Jungprofi Moritz Wagner sein, der bei der jüngsten Talenteziehung von den Lakers ausgewählt wurde.

dpa