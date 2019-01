NBA-Comeback: Zipser zieht es zu den Brooklyn Nets

Der Basketball-Profi befindet sich bereits in den USA - vor 17 Minuten

HEIDELBERG - Nach der Entlassung bei den Chicago Bulls und der Diagnose eines Ermüdungsbruchs im Sommer 2018 gibt es wieder erfreuliche Nachrichten für Paul Zipser. Der 24-jährige Deutsche soll einem Zeitungsbericht zufolge einen Vertrag bei den Brooklyn Nets unterschrieben haben.

Basketball-Profi Paul Zipser steht vor der Rückkehr in die NBA. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung hat der 24 Jahre alte Flügelspieler bei den Brooklyn Nets unterschrieben und befindet sich bereits in den USA. Zipser wäre der achte deutsche Profi in der besten Liga der Welt. Der gebürtige Heidelberger spielte bis zur Sommerpause bei den Chicago Bulls, ehe er entlassen wurde.

Zipser hatte zuletzt bei seinem Heimatverein, den MLP Academics Heidelberg, für ein Comeback gearbeitet. Sein Vertrag im Sommer war von den Chicago Bulls nicht verlängert worden. Nun geht es für den ehemaligen Spieler des FC Bayern München zurück in die NBA. Die Nets kämpfen nach einem schwachen Saisonstart gerade um einen Playoff-Platz im Osten. In Brooklyn ist der frühere Bundestrainer Chris Fleming als Assistenz-Trainer tätig.

dpa