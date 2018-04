NBA: James ist eine Nummer zu Groß für Nowitzki und Co.

CLEVELAND - LeBron James überflügelt sogar Basketball-Ikone Michael Jordan. Dennis Schröder muss die Saison in der NBA vorzeitig beenden. Für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks gibt es am Ostersonntag die dritte Niederlage nacheinander.

LeBron James und die Cleveland Cavaliers gewannen am Ostersonntag gegen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks. © Chuck Burton/dpa



Basketball-Superstar LeBron James sammelt weiter Rekorde. Der Topspieler der Cleveland Cavaliers überflügelte mit seinen 27 Zählern beim Sieg gegen die New Orleans Pelicans sogar Ikone Michael Jordan und punktete so oft in Serie zweistellig wie kein anderer. Der 33-Jährige bringt es mittlerweile auf 868 Partien, für Jordan waren es 866. Zuletzt traf der vierfache MVP am 5. Januar 2007 gegen die Milwaukee Bucks im einstelligen Bereich (acht Punkte). Für Nationalspieler Dennis Schröder ist die Saison aufgrund einer Knöchelverletzung derweil beendet, Dirk Nowitzki verlor am Ostersonntag mit Dallas gegen James & Co. zum dritten Mal in Serie.

"Rekorde sind da, um gebrochen zu werden", erklärte James. "Es ist zwar nicht so, dass ich unbedingt die Nummer eins in aufeinanderfolgenden Spielen mit mehr als zehn Punkten sein wollte. Aber es ist dennoch unglaublich." Der Forward kam bereits im ersten Viertel auf elf Punkte. Bei stehenden Ovationen des Publikums überreichte ihm der Schiedsrichter den Spielball. Zwei Tage später legte James beim 98:87 (48:47) gegen die Dallas Mavericks erneut 16 Punkte auf, und kam mit weiteren 13 Rebounds sowie zwölf Assists zu seinem 17. Triple-Double (zweistellige Werte in drei Kategorien) der laufenden Spielzeit.

Nowitzki: "James ist einer der besten"

Es war das 32. Duell zwischen Nowitzki und James in der NBA. James liegt in der Serie mit einer Bilanz von 18:14 gegen den Deutschen in Führung und war dem sechs Jahre älteren Nowitzki auch am Sonntag überlegen. Der Würzburger erzielte gegen den Vizemeister neun Punkte und holte sieben Rebounds. "Wir versuchten es ihm schwer zu machen, aber er ist einfach einer der besten Spieler, wenn nicht der Beste", sagte Nowitzki über James. Landsmann Maxi Kleber kam auf zwei Zähler und drei Rebounds. Dallas liegt mit 23 Siegen und 54 Niederlagen auf dem drittletzten Platz in der Western Conference.

Ohne den verletzten Jungstar Schröder feierten die Atlanta Hawks nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander einen Sieg. Das Team aus Georgia besiegte die Orlando Magic 94:88 (56:43). Der 24-jährige Schröder aus Braunschweig fällt aufgrund einer Knöchelverletzung bis zum Saisonende aus. Seine Zwangspause soll zwischen zwei und vier Wochen dauern. Mit 22 Siegen und 55 Niederlagen belegt Atlanta weiterhin den letzten Platz im Osten.

