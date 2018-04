NBC: Die Abschlusszeugnisse für Nürnbergs Basketballer

Gründungsdatum: 2009

Kurzbeschreibung: Die Geschichte des "Nürnberger Basketball Club e.V. NBC" reicht zurück bis ins Jahr 2002, als in Nürnberg die Franken Hexer gegründet wurden. Die Franken Hexer kooperierten wiederum seit der Saison 2007/2008 mit dem traditionsreichen DJK Falke Nürnberg, der zwischen 2005 und 2007 unter dem Namen "SELLBYTEL Baskets Nürnberg" in der 1. Liga spielte. Dort konnte sich der finanziell angeschlagene Verein jedoch nicht halten, so dass 2009 das Aus kam. Nur durch die Überführung des Teams in den NBC wurde der Verein gerettet, das Basketball-Team des DJK Falke existiert seitdem nicht mehr. 2010/2011 gelang dank einer Wildcard der Aufstieg in die 2. Liga (Pro-A). Seine Premierensaison beendete der NBC auf Rang 12. Im Jahr darauf landete der NBC auf Rang 6, in der ersten Playoff-Runde um den Aufstieg war jedoch Schluss. Seine Heimspiele bestreitet der NBC in der Halle am Berliner Platz.



2013/2014 machte man dann ernst, verlängerte mit vielen Leistungsträgern und ging mit einem neuen Namen (rent4office Nürnberg) das Unterfangen "Aufstieg in die 1. Bundesliga" offensiv an. Die entsprechenden Ergebnisse blieben jedoch aus und so entschieden sich die Verantwortlichen dafür, Trainer Martin Ides zu beurlauben und das Nürnberger Urgestein durch Benjamin Travnizek zu ersetzen. Dieser führte das Team auf Platz 6 und ins Playoff-Halbfinale. Der Aufstieg wurde jedoch verpasst.

Zur Saison 2014/2015 fand dann ein personeller Umbruch statt und mit Ralph Junge wurde ein neuer Trainer und Sportdirektor in Personalunion installiert, mit dem Ziel, das Team mittelfristig in die 1. Liga zu führen. In seinem ersten Jahr führte Junge die Mannschaft auf Platz zwei nach der regulären Saison, musste sich dann aber im Playoff-Halbfinale dem späteren Meister und BBL-Aufsteiger Gießen geschlagen geben. 2015/2016 unternahm man bei den Mittelfranken den nächsten Anlauf und setzte dabei zu Beginn der Saison vor allem auf junge deutsche Spieler, wie Haris Hujic, Mario Blessing und Kevin Bright. Nach einer wechselhaften, oft enttäuschenden Spielzeit ging es erneut in die Verlängerung, das Aus folgte jedoch bereits in der ersten Playoff-Runde. Anfang Juni dann der Schock: Rent4office Nürnberg wird Ende Juni 2016 den Spiel- und Geschäftsbetrieb einstellen. Nachdem eine Crowdfunding-Aktion Erfolg zeigte und neue Sponsoren angeworben wurden, reichte der Verein einen neuen Finanzplan bei der Liga ein. Unter dem Namen Nürnberg Falcons BC startet der Basketballklub in die Saison.

