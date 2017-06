Neu bei den Ice Tigers: Nürnberg angelt sich Alanov

Linksaußen wechselt vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 in den Tigerkäfig - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers haben den nächsten Neuzugang verpflichtet. Stürmer Eugen Alanov unterschrieb einen Dreijahresvertrag in Nürnberg, dürfte aber zunächst in erster Linie für den Kooperationspartner geplant sein. Wer dieser sein wird, steht noch nicht fest. Es gibt aber einen Favoriten.

Der Linksaußen wechselt vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 nach Nürnberg, spielen wird er zunächst aber wohl beim Kooperationspartner. Noch haben die Ice Tigers in dieser Richtung nichts verlauten lassen, die bisherige Partnerschaft mit den Bayreuth Tigers war nur für ein Jahr fixiert. Dass beide Teams aber am Ende der Vorbereitung der Nürnberger am 3. September in Bayreuth aufeinandertreffen, darf man getrost als Zeichen werten. Die Zeichen stehen also auf Verlängerung.

Alanov könnte also pendeln, so wie es im Vorjahr Vladislav Filin getan hat. Auf 13 Tore und 14 Assists kam der 21-jährige Alanov in der vergangenen Saison für Bad Nauheim. Dazu setzte ihn die Düsseldorfer EG fünfmal in der DEL ein. Nach Angreifer Petr Pohl (Ingolstadt) und Torhüter Niklas Treutle (Krefeld) ist Alanov der bisher dritte Neuzugang für die Ice Tigers in diesem Sommer.

jenn