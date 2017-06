Neu in Bamberg: Taylor ist im Anflug - Mitrovic auch

BAMBERG - Während das aktuelle Team von Brose Bamberg noch das vierte Double feiert, basteln die Verantwortlichen bereits mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Zwei Gerüchte verdichten sich dabei.

Früher war er Kapitän bei den Bayern, bald ist er wahrscheinlich für Brose Bamberg am Ball: Bryce Taylor. © dpa



Laut übereinstimmenden Medienberichten stehen die Oberfranken kurz davor, Ex-Bayern-Kapitän Bryce Taylor und den Serben Luka Mitrovic unter Vertrag zu nehmen. Die Süddeutsche Zeitung gibt zu Protokoll, dass dem US-Boy ein unterschriftsreifer Vertrag über drei Jahre vorliegt. Für ein Engagement Taylors fehle nur noch der obligatorische Medizincheck. Brose-Geschäftsführer Rolf Beyer bestätigte der Zeitung gegenüber dann auch Bambergs Interesse am 30-Jährigen, der in der Bundesliga auch schon für Bonn, Berlin und Quakenbrück aktiv war.

Pass- und Wurfqualitäten

Taylor, der kurz davor steht einen deutschen Pass zu erhalten und somit keinen Ausländerspot belegen würde, gehört ligaweit zu den sichersten Dreierschützen. In der Hauptrunde versenkte der 1,95 Meter große Flügelspieler knapp 53 Prozent seiner Versuche von jenseits der 6,75-Meter-Linie.

Zusätzlich berichten internationale Basketball-Portale wie Eurohoops oder Sportando, dass Brose auch nach einem Ersatz für Nicoló Melli fündig geworden ist. Luka Mitrovic von Roter Stern Belgrad soll die Lücke, die durch den wahrscheinlichen Abgang des Italieners entstehen würde, schließen.

Für den 24-jährigen Forward wäre Bamberg nach Engagements bei Hemofarm Vrsac (2011-2012) und Roter Stern Belgrad (seit 2012) die erste Auslandsstation seiner Karriere. Zwischen 2015 und 2017 gewann Mitrovic mit dem serbischen Euroleague-Teilnehmer dreimal in Folge die multinationale ABA League, 2015 wurde er zudem von den Philadelphia 76ers an 60. Stelle im NBA-Draft ausgewählt.

Im Vergleich zu Nicoló Melli, der in der Domstadt große Fußspuren hinterlassen würde, ist der Serbe Mitrovic eher ein Mann, der in Korbnähe agiert und nicht über einen so guten Distanzwurf verfügt. In der Euroleague, wo sich die Wege von Bamberg und Mitrovic bereits kreuzten, kam der potentielle Neuzugang, dem ein Zwei-Jahres-Vertrag angeboten werden soll, in 28 Partien auf 4,1 Punkte (16,7 Prozent Dreierquote) und 2,3 Rebounds.

