Neu-Tiger Aronson: "Wusste, dass das hier besser passt"

Neuzugang der Ice Tigers spricht über sein schwieriges Jahr in Russland - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - In Russland kann es schnell einsam werden, wenn man außerhalb des Stadtzentrums wohnt und die Sprache nicht beherrscht. Taylor Aronson (25), neuer Verteidiger bei den Thomas Sabo Ice Tigers, erlebte das in der vergangenen Saison bei Lada Togliatti in der KHL. Im NZ-Gespräch gibt er einen Einblick.

Wenig Wehmut: Der US-Amerikaner Taylor Aronson hatte in Togliatti so seine Probleme. © Sportfoto Zink / ThHa



NZ: Die Eindrücke, von denen nordamerikanische Eishockeyprofis nach Engagements in Russland berichten, sind oft sehr unterschiedlich. Wie waren Ihre, Herr Aronson?

Taylor Aronson: Es war eine sehr schwierige Situation für mich, es gab kaum jemanden, der Englisch sprach. Aber wenn man eine Entscheidung getroffen hat, muss man damit leben. Es läuft nicht immer alles nach Plan und durch die harten Zeiten muss man sich durchkämpfen.

NZ: Aber Sie waren nicht der einzige Nordamerikaner im Team, oder?

Aronson: Doch. Es gab einen Schweden, der war zwei Monate da und wurde dann entlassen. Er war der einzige andere Spieler, der kein Russisch sprach. Die anderen Ausländer waren Letten - die können Russisch. Ich war komplett alleine, verstand keine Teambesprechung. Wenn man etwas Bestimmtes von mir wollte, bekam ich es einzeln auf Englisch erklärt.

NZ: Wie kommt man in einem Land zurecht, in dem man mit niemandem reden kann?

Aronson: Einige Jungs waren sehr nett, andere waren anders. Jeder ist, wie er ist. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Hier ist das definitiv anders. Jeder ist freundlich, wir haben tolle Jungs im Team, es ist großartig so etwas zu sehen und zu haben.

NZ: Das klingt so, als hätten Sie Ihre Freizeit hauptsächlich vor dem Fernseher verbracht.

Aronson: Ich war hauptsächlich in meiner Wohnung und habe Netflix geschaut oder zu Hause angerufen.

NZ: Also haben Sie Russland wegen der schwierigen Situation verlassen?

Aronson: Es war auch auf dem Eis problematisch. Und wenn du als Verteidiger nicht weißt, was deine Stürmer machen, andererseits aber Weltstars wie Ilya Kovalchuk oder Pavel Datsyuk auf dich zukommen, brauchst du Unterstützung. Die gab es nicht. Ich war ständig in der Defensive gebunden, das macht nie viel Spaß.

NZ: Aber Sie sind doch Verteidiger:

Aronson (lacht): Korrekt, aber ich möchte immer schnell da hinten raus, ich kassiere nicht gerne Gegentore, deswegen war das sehr frustrierend.

NZ: Hört sich so an, als waren Sie in Russland permanent alleine.

Aronson (lacht): Fühlte sich ein wenig so an. Unser Torhüter dort hat mir sehr geholfen, er ist Russe, hat seinen Wohnsitz aber in Quebec.

NZ: Sie haben in Togliatti gespielt, was können Sie über den Ort sagen?

Aronson: Togliatti liegt in der Provinz Samara nahe Kasachstan. In Kasachstan gibt es viele moderne Gebäude, es ist nicht, wie glaubt, wenn man den Film "Borat" gesehen hat.

NZ: War es eine einfache Entscheidung, nach Deutschland zu kommen?

Aronson: Ich hätte zurück in die KHL gehen können, in ein anderes Team. Aber ich wollte mich nicht wieder in die selbe Situation bringen. Ich wusste, dass das hier besser zu mir passt.

NZ: Stimmt es, dass in der KHL viele Teams finanzielle Probleme haben? Vermissen Sie noch Geld?

Aronson: Ich glaube nicht, dass ich das kommentieren kann.

NZ: Wie fühlen Sie sich hier?

Aronson: Es ist viel mehr wie in Nordamerika, jeder spricht Englisch, alle sind sehr offen, jeder hilft mir.

NZ: Hat Sie etwas überrascht?

Aronson: Mir war nicht klar, dass das Team hier einen so großen Zusammenhalt hat. Das ist sehr wichtig, wenn man sich aufeinander verlassen kann.

Fragen: Florian Jennemann