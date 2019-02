Die Thomas Sabo Ice Tigers haben nach der Länderspielpause einen überzeugenden Heimsieg gefeiert. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft um Patrick Reimer mit 5:2 gegen die Iserlohn Roosters. Dadurch bleiben die Playoffs weiterhin in Reichweite.

Alles auf Null beim 1. FC Nürnberg. Nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner hat die Profimannschaft am Mittwoch erstmals unter der neuen sportlichen Leitung trainiert. Marek Mintal und Boris Schommers baten die Spieler zum Anschwitzen - hier kommen alle Bilder!

Der 1. FC Nürnberg, der Club der Herzen, mutet seinen Fans einiges zu. 15 Spiele ohne Sieg – jetzt sind Sportvorstand Andreas Bornemann und Trainer Michael Köllner ihrer Posten enthoben worden. Die Nürnberger Zeitung hat sich in der Stadt umgehört, wie die Entscheidung ankommt.

Marek Mintal hat die Herzen der FCN-Anhängerschaft rasant und nachhaltig erobert. Wenige haben es in der wechselhaften Vereinsgeschichte geschafft, wie er Aufnahme in den Heroen-Kreis um Max Morlock zu finden. Mittlerweile gibt Marek seine fußballerischen und menschlichen Fähigkeiten an junge Spieler weiter. Und das seit dem 12. Februar 2019 sogar wieder als Co-Trainer der Profis.