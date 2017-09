Neuer Coach in Kaiserslautern: Strasser soll's richten

Ehemaliger Bundesliga-Profi übernimmt beim Zweitliga-Schlusslicht - vor 41 Minuten

KAISERSLAUTERN - Der 1. FC Kaiserslautern, nächster Gegner der SpVgg Greuther Fürth, hat einen neuen Trainer: Jeff Strasser übernimmt mit sofortiger Wirkung am Betzenberg. Die Roten Teufel kennt der Luxemburger noch aus seiner aktiven Zeit.

Soll der neue starke Mann am Betzenberg werden: Der ehemalige Bundesliga-Profi Jeff Strasser. Foto: Peter Klaunzer/dpa



Jeff Strasser ist neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Er tritt die Nachfolge von Norbert Meier an, vom dem sich die Pfälzer nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz getrennt hatten. Am Montag hatten die Pfälzer mit dem Interims-Duo Manfred Paula und Alexander Bugera mit 0:5 bei Union Berlin verloren. Noch am Mittwoch wird Strasser auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Der 42-jährige frühere Nationalspieler Strasser war zuletzt Trainer des luxemburgischem Clubs Fola Esch und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2019, teilte der Verein am Mittwoch mit. Als Profi spielte Strasser von 1999 bis 2002 in Kaiserslautern und danach für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga.