Heimauftakt geglückt: Die Thomas Sabo Ice Tigers gewannen nach dem Sieg in Berlin auch die Partie zu Hause gegen Iserlohn mit 4:1. Die Fans feierten bereits beim Stand von 3:1 den sicheren Sieg, da setzte Yasin Ehliz 22 Sekunden vor Schluss noch einen drauf.

Zweiter Test, zweiter Erfolg: Basketball-Meister Brose Bamberg besiegte am Sonntag den österreichischen Bundesligisten Swans Gmunden. Die Oberfranken lagen zur Halbzeit mit neun Punkten hinten, doch dann drehte Freak City auf.

Ja, im Fürther Ronhof ticken die Uhren ein wenig anders als in anderen Stadien der 1. und 2. Bundesliga. In jüngster Vergangenheit konnte sich kein Trainer wirklich lange behaupten, früher aber, da waren Trainerwechsel rar und das Polster auf der Trainerbank bequem - vor allem, wenn man Benno Möhlmann hieß. Wir blicken zurück auf alle Trainer der SpVgg Greuther Fürth.

Nach der Niederlage im ersten Saisonheimspiel gegen Lemgo betrieb der HC Erlangen gegen Gummersbach vor eigenem Publikum Wiedergutmachung. Hatte es zwischenzeitlich mal 19:19 gestanden, zog der HCE in der Schlussphase nochmal an und ließ sich am Ende vom begeisterten Anhang feiern.