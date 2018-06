Neuer TV-Vertrag: Geldregen für spanische Klubs

LaLiga erhält mehr als 3 Milliarden Euro für die kommenden Jahre - vor 44 Minuten

MADRID - Die spanische Fußball-Profi-Liga hat den größten Teil ihrer Fernsehrechte bis 2022 für die Rekordsumme von rund 1,14 Milliarden Euro pro Saison vergeben. Und damit sind noch nicht einmal alle Rechte verkauft.

Für Szenen wie diese - hier feiert Lionel Messi seinen Siegtreffer im Clasico - geben spanische TV-Anstalten bis 2022 rund 3,42 Milliarden Euro aus. © Oscar del Pozo/AFP



Das sei ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zu dem noch bis Sommer 2019 laufenden Dreijahresvertrag, der Einnahmen von insgesamt knapp 2,98 Milliarden bedeute, teilte LaLiga am Dienstag mit. Für die vier ausgeschriebenen Blöcke nimmt die spanische Liga nach eigenen Angaben im Zeitraum 2019/20 bis 2021/22 insgesamt gut 3,42 Milliarden Euro ein.

Die verkauften Rechte habe sich in erster Linie der Telekommunikations- und Medienriese Telefónica gesichert, hieß es. Mediapro habe derweil die Rechte für Pay-TV-Übertragungen in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants gekauft. Vier Blöcke, die deutlich weniger Geld einbringen werden, wurden noch nicht ausgeschrieben. Diese restlichen Blöcke will LaLiga nach Schätzungen von Medien für rund 500 Millionen Euro verkaufen.

Die Fußball-TV-Rechte werden in Spanien erst seit 2016 zentral vermarktet. Bis dahin war die Primera División die einzige Topliga Europas gewesen, in der die Klubs ihre Fernsehverträge individuell aushandelten. Das führte, wie das Sportministerium damals sagte, zu einem "enormen Ungleichgewicht" bei der Verteilung der TV-Gelder. Inzwischen kommen die kleineren Klubs deutlich besser weg.

dpa