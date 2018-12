Neuhaus bringt neuen Schwung - HSV siegt dank Narey

Bei der Arminia zündet der Trainer-Effekt - Hamburg ist Herbstmeister - vor 1 Stunde

DUISBURG - Der HSV führt nach seinem Sieg in Duisburg das Tableau im Bundesliga-Unterhaus weiter an - und ist zugleich Herbstmeister. Bei Arminia Bielefeld hatte der frisch engagierte Uwe Neuhaus auf der Trainerbank prompt Erfolg.

Perfekter Einstand: Uwe Neuhaus glückte bei den Bielefelder Arminen ein gutes Debüt an der Seitenauslinie. © dpa / Frank Molter



Holstein Kiel - Armina Bielefeld 1:2 (0:1)

Arminia Bielefeld hat unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus am Freitagabend mit einem 2:1 bei Holstein Kiel auf Anhieb in die Erfolgsspur zurückgefunden. Fabian Klos (34. Minute) und Julian Börner (81.) erzielten vor 8904 Zuschauern im Holstein-Stadion die Tore für die Gäste, die zuvor neun Ligaspiele in Folge nicht gewonnen hatten. Janni Serra (73.) traf für die Hausherren, die ihre erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen mussten.

MSV Duisburg - Hamburger SV 1:2 (1:2)

Der Hamburger SV hat die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga perfekt gemacht. Am Freitag gewann die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf beim MSV Duisburg mit 2:1 und kann zum Abschluss der Hinrunde nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden. Vor 26.500 Zuschauern im Duisburger Stadion erzielten Khaled Narey (12. Minute) und Aaron Hunt (19.) die Tore für den HSV. Für den MSV traf Gerrit Nauber (14.). Duisburgs Tim Albutat sah die Gelb-Rote Karte (90.+3).

dpa