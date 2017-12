Neuner sicher: Dahlmeier weiter die Nummer eins

Nach Krankheit will Dahlmeier diese Woche wieder einsteigen - vor 1 Stunde

WALLGAU - Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner rechnet fest damit, dass Laura Dahlmeier auch im Olympia-Winter wieder für Furore sorgen wird. Ihre Prognose für die Zukunft fällt dabei sehr positiv aus.

Geht es nach Magdalena Neuner, wird die Karriere von Laura Dahlmeier auch im Olympia-Winter weiter steil nach oben gehen. © dpa



"Sie kann absolut so eine Saison abliefern wie die letzte. Sie wird, wenn sie gesund bleibt, nur schwer zu schlagen sein oder zumindest in jedem Rennen eine Chance auf das Podium haben", sagte Neuner. Bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen hatte Dahlmeier fünf Titel geholt und am Ende der Saison auch den Gesamtweltcup gewonnen. Für Neuner ist Dahlmeiers steiler Aufstieg keine Überraschung, sondern eher die logische Konsequenz aus Talent und harter Arbeit. "Ich kenne Laura schon als Kind. Sie ist für diesen Sport gemacht, dafür geboren. Wir wussten damals schon, dass aus ihr was wird", sagte Neuner.

Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier haben eine gemeinsame sportliche Vergangenheit, obwohl sie nie zusammen im Weltcup gelaufen sind. Beide Ausnahmetalente trainierten einige Zeit zusammen bei Bernhard Kröll, bevor Neuner 2012 ihre Karriere beendete. Laura Dahlmeier will nach ihrem krankheitsbedingten Fehlen beim Saisonstart in Östersund in dieser Woche beim Weltcup in Hochfilzen, dem Ort ihrer bisher größten Erfolge, einsteigen. Schon am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) könnte es zum Duell mit Denise Herrmann, der Überraschungssiegerin von Östersund, kommen.

