Neustart gegen Frankreich: Schafft Löw die Wende?

Deutschland möchte sich nach dem WM-Desaster rehabilitieren - vor 19 Minuten

MÜNCHEN - Das WM-Aus hängt noch wie ein Schatten über Fußball-Deutschland. Die Nationalmannschaft will im ersten Spiel nach der Russland-Pleite ausgerechnet gegen Weltmeister Frankreich den Stimmungsumschwung schaffen. Ob das funktioniert? Der Live-Ticker!

Zehn Wochen und einen Tag nach dem bitteren WM-K.o. beginnt für die Nationalmannschaft das schwierige Projekt Wiedergutmachung. In München ist ausgerechnet Weltmeister Frankreich der erste Gegner in der neuen Nations League. Joachim Löw vertraut auf ein Grundgerüst an Spielern, die in Russland am historischen Vorrunden-Aus beteiligt waren.

Bilderstrecke zum Thema Termine, Auslosung, Gegner: Alle Infos zur Nations League Erstmals seit der EM 1960 feiert wieder ein Wettbewerb für Fußball-Nationalmannschaften auf europäischer Ebene Premiere. Am Mittwoche, dem 24, Januar, wurde in Lausanne die erste Auflage der Nations League ausgelost. Wie läuft der Weg zum Titel für die Weltmeister von Bundestrainer Joachim Löw, was hat die Nations League mit der EM zu tun - und welches Konfliktpotenzial gibt es? Das Wichtigste im Überblick.



