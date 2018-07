Neustart in Paris: Buffon wechselt zu Paris Saint-Germain

Italienische Torwartlegende soll am Montag bei neuem Club vorgestellt werden - vor 1 Stunde

PARIS - Nun steht es fest: Gianluigi Buffon wechselt nach 17 Jahren bei Juventus Turin zu Paris Saint-Germain. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die italienische Torwartlegende am Montag offiziell als neuer Spieler in Paris vorgestellt werden.

Zum Ende seiner Karriere will Gianluigi Buffon noch einmal bei einem neuen Verein durchstarten. © Mike Lawrence (dpa)



Wie PSG am Freitag bekanntgab, unterzeichnete die 40 Jahre alte Fußball-Legende in Paris einen Einjahresvertrag mit der Option einer Verlängerung um ein weiteres Jahr. Die französischen Zeitungen "Le Parisien" und "L'Équipe" hatten zuvor berichtetet, dass der 40-Jährige bereits am Freitag in der französischen Hauptstadt eintreffen sollte. Dort stünden dann Medizincheck und Vertragsunterzeichnung an, hieß es.

Schon seit Wochen wird über eine Zukunft Buffons bei PSG spekuliert. Der Italiener hatte im Mai bekanntgegeben, seine Karriere bei Juventus Turin nach 17 Jahren zu beenden. Der französische Hauptstadtclub wird vom früheren Dortmunder Coach Thomas Tuchel trainiert, zum Kader gehört auch der deutsche Torhüter Kevin Trapp. Auf Instagram begrüßte PSG den neuen Mitspieler bereits mit einem Video:

dpa