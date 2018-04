Neuzugang aus Wien: Ice Tigers verpflichten Brandon Buck

29-jähriger Kanadier ging zuvor auch in Ingolstadt auf Torejagd - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers haben für die kommende Saison den kanadischen Stürmer Brandon Buck verpflichtet. Während seiner Zeit in Ingolstadt war Buck einer der besten Scorer der DEL - unumstritten ist der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison für gleich drei Klubs spielte, aber nicht.

Früher noch gegen Nürnberg, bald schon selbst im weiß-schwarzen Dress der Ice Tigers: Der Kanadier Brandon Buck (re.). © Sportfoto Zink / MaWi



Aus sportlicher Sicht ein Volltreffer für die Ice Tigers: Buck kam 2014 zum ERC Ingolstadt und erzielte dort in 183 Spielen satte 186 Scorerpunkte. "Brandon Buck verstärkt unser Team durch viel Geschwindigkeit und sehr gute Offensivfähigkeiten", erklärt Ice-Tigers-Sportdirektor Martin Jiranek die Beweggründe für die Verpflichtung. Da Buck sowohl auf dem Flügel, als auch in der Mitte spielen könne, ermögliche das sehr interessante Kombinationen der Sturmreihen, so Jiranek weiter.

Gleichzeitig ranken sich viele Gerüchte um die Team-Tauglichkeit des treffsicheren Buck. 2016 lag dem Champions-Hockey-League-erfahrenen Angreifer ein Angebot aus der russischen KHL vor, Ingolstadt verweigerte allerdings die Freigabe. "Ich denke schon, dass sich dadurch etwas verändert hat", erklärte er später im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Auch mit etwas zeitlichem Abstand: Das einzige Mal, wo sich Brendon Buck während seines Engagements bei den #Caps schmutzig gemacht hat, war, als er vor der Halle in eine Pfütze getreten ist. Eine der ganz wenigen schlechten Entscheidungen der Aubin-Ära... — Bernd Freimueller (@bfreimueller) 5. April 2018

In der vergangenen Saison wechselte der 29-Jährige dann während der Saison von Ingolstadt, wo er noch einen laufenden Vertrag bis 2020 besaß, zum Spitzenklub HC Davos aus der Schweiz. Kurz vor Vollzug im Dezember 2017 soll sich Buck geweigert haben, mit dem ERC die Auswärtsfahrt nach Iserlohn anzutreten. "Ein Missverständnis", wie er betont. In der Nationalliga A, in der pro Team nur sechs Ausländerlizenzen vergeben werden dürfen, war die Ausbeute des Kanadiers (zwei Tore und ein Assist in elf Spielen) allerdings nicht genug. Schon im Februar schickten die Schweizer ihn weiter: Bei den Vienna Capitals in Österreich setzte Buck die Saison dann fort, im Playoff-Halbfinale war dann allerdings gegen den späteren Meister Bozen Endstation.

ama