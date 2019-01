Nice, Herr Theis! Boston besiegt Nowitzki

Vorzeigefranke muss sich den Celtics beugen - vor 1 Stunde

BOSTON - Achtung, Achtung! Daniel Theis hat mit den Boston Celtics das deutsche Super-Duell gegen Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks gewonnen.

Durchsetzungsstark: Daniel Theis und seine Celtics lassen sich einfach nicht aufhalten. © dpa / Michael Dwyer



Durchsetzungsstark: Daniel Theis und seine Celtics lassen sich einfach nicht aufhalten. Foto: dpa / Michael Dwyer



114:93 (58:51) hieß es letztlich für Boston. Die Celtics feierten mit einer konzentrierten Leistung einen Start-Ziel-Sieg und lagen die gesamte Partie über in Front. Theis erzielte acht Punkte, 13 Rebounds und drei Assists. Nowitzki blieb ohne Zähler und holte nur zwei Rebounds, Maximilian Kleber kam gar nicht zum Einsatz. Boston bleibt Fünfter der Eastern Conference, Dallas Viertletzter der Western Conference, so dass die Mavericks stark um den Einzug in die Playoffs zittern müssen.

Bilderstrecke zum Thema Nowitzki, Schröder, "Vanilla Theis" und Co.: Deutsche in der NBA Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der laufenden Spielzeit gehen gleich sieben von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2018/19 freuen dürfen!



dpa