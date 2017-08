Nicht nur Fox feiert seine Arena-Premiere

NÜRNBERG - Südtirol und South Yorkshire - die Fans der Ice Tigers mussten bislang weit reisen, um den Jahrgang 2017/2018 live und in Farbe zu sehen. Am Freitag stellt sich der DEL-Halbfinalist und mit ihm ein junger Kanadier erstmals auf eigenem Eis vor.

"Noch besser als ich es mir vorgestellt habe": Dane Fox fühlt sich wohl in Nürnberg. © Thomas Hahn/Zink



Rob Wilson will nicht, dass dieser Text erscheint. Über die Thomas Sabo Ice Tigers solle man gerne schreiben, seitenweise. Aber nicht über Dane Fox. "Man soll es nicht übertreiben. Es sind nur Vorbereitungsspiele", sagt der Cheftrainer. "Das setzt ihn nur unter Druck."

"Ich mache, was immer das Team braucht"

Dabei wirkt Dane Fox bislang so gar nicht, als würde er sich unter Druck setzen lassen. Auch nicht von den wildesten unter all den wilden Jungs, die sich regelmäßig zum Eishockeyspielen treffen. Die Versuche des mit wild eher zurückhaltend beschriebenen Zack Fitzgerald, die Ice Tigers im ersten von zwei Freundschaftsspielen in Sheffield zu provozieren, beendete er resolut mit einer treffenden Bemerkung über die allenfalls mittelmäßigen Eislaufqualitäten des US-Amerikaners. Fitzgerald fiel danach nicht mehr auf, womit Fox vorauseilend seine erste Phrase bestätigt hatte: "Ich mache, was immer das Team braucht. Wenn es Energie braucht, sorge ich für Energie. Wenn es ein Tor braucht, werde ich mein Bestes geben, um ein Tor zu schießen."

Sein Bestes hat bislang zu vier Toren in vier Spielen gereicht, ja, Rob Wilson, in vier Vorbereitungsspielen. Dieser Einwand aber ändert nichts daran, dass Fox aufgefallen ist. Dass er schießen und provozieren kann, das wusste man. Dass er spielerisch glänzen und läuferisch mithalten kann, das ist die Überraschung dieser sehr routinierten Vorbereitung. Selbst dem Cheftrainer fällt es da schwer, die Erwartungen zu kontrollieren. Wilson versteckte Fox zunächst in der vierten Reihe, so wie sich das gehört für einen Neuzugang aus der drittklassigen East Coast Hockey League. Inzwischen aber scheint Fox im zweiten Sturm und in der zweiten Power-Play-Formation gesetzt zu sein.

Der beste Spieler der Welt

"Ach", sagt Fox, "es ist Vorbereitung. Jeder versucht, seine Beine in Bewegung zu bringen. Für junge Spieler ist das eine Chance, sich einen Platz im Aufgebot zu verdienen." Seinen Platz hat er sich bislang neben Philippe Dupuis und Brandon Segal verdient. "Sie haben mir sehr geholfen, Segal schafft Räume, Dupuis ist sehr spielstark." Fox kennt diese Rolle aus der Juniorenliga, als er mit Connor Brown und Connor McDavid eine ähnliche Reihe gebildet hat. "Da muste ich mich nur freilaufen. Die beiden haben mir den Puck schon besorgt." 64-mal hatte Fox damals für die Erie Otters getroffen, trotzdem trennten sich die Wege. Brown ist mittlerweile Stammspieler in der NHL, McDavid gilt als der beste Eishockeyspieler der Welt und Fox tritt mit den Ice Tigers am Freitag (19.30 Uhr) gegen den EHC Kloten zum ersten Spiel des Mercedes-Benz Rent Cups in der Arena Nürnberger Versicherung an.

"In Nordamerika ist meine Karriere in eine Sackgasse eingebogen", sagt Dane Fox. "Nach Nürnberg zu kommen, war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte." Aber sollte Sie Rob Wilson fragen, woher Sie das wissen: Hier haben Sie, lieber Leser, es nicht gelesen.

