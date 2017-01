"Nichts zu verlieren": Falcons zu Gast in Crailsheim

NÜRNBERG - Wenn Nürnbergs Zweitliga-Basketballer am Donnerstag (19.30 Uhr) in Crailsheim vorspielen, sind die Rollen klar verteilt. Im Derby sind die Falcons gegen den Bundesliga-Absteiger klarer Außenseiter, besonders unzufrieden sind sie mit dieser Rolle aber nicht.

Mit Siegen gegen Ehingen und Hamburg konnten die Falcons zuletzt wieder punkten. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Die Ausgangslage: Mit dem Sieg in Hamburg haben die Falcons ihre Situation deutlich verbessert. Das 84:83 bedeutete nicht nur, dass beide Teams die Plätze tauschten, wichtiger ist, dass die Mannschaft von Ralph Junge auf einem guten Weg ist, die Zielvorgabe von zehn Siegen früher als gedacht zu erreichen. Und noch etwas wichtiger ist, wie der Erfolg zustande kam. Mit 23 Punkten lagen die Falcons zwischenzeitlich zurück und konnten wie gegen Ehingen die Partie doch noch drehen. "Der Sieg in Hamburg hat gut getan", sagt der Trainer dazu. "In Crailsheim können wir befreit aufspielen. Wir haben nichts zu verlieren."

Die Crailsheim Merlins feierten im April 2014 den Aufstieg in die Bundesliga - ausgerechnet im BBZ, der Halle des NBC. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Was bisher geschah: Die Fans beider Mannschaften sind sich nicht besonders sympathisch, was einerseits daran liegt, dass die Partien gegen Crailsheim seit vielen Jahren die einzigen richtigen Derbys für den Anhang des Nürnberger Basketballclubs darstellen, andererseits daran, dass hier zwei Lebenswelten aufeinanderprallen. Kleinstadt versus Großstadt, Schwaben versus Franken, erfolgreicher Zweitligist versus semi-erfolgreicher Zweitligist. Im April 2014 traf man sich im Playoff-Halbfinale und weil Crailsheim am Ende in der Halle am Berliner Platz den Aufstieg in die Bundesliga feiern durfte, ist man sich seitdem noch ein wenig unsympathischer.

Wer fehlt: In Hamburg fehlte bei den Falcons Moritz Sanders, dabei hatten sie mit der Partie ja eigentlich extra auf ihn gewartet. Sein Trainer wird auf eine baldige Rückkehr hoffen, der flexible Center ist auch wegen seines deutschen Passes eine wichtige Säule in Junges Konzept. In Crailsheim verzichten sie dagegen freiwillig auf Craig Bradshaw, der sein Glück künftig woanders sucht.

Auf wen man achten sollte: Auf das Duell zwischen Josh Young und Chase Griffin. Der verlorene Sohn trifft auf einen der konstantesten Spieler, den die Pro A bisher gesehen hat. In der vergangenen Saison standen beide noch in Vechta unter Vertrag, diesmal werden sich beide um den Titel des Topscorers streiten.

Das spricht für Nürnberg: Im Vergleich zum Hinspiel ist Nürnberg deutlich tiefer besetzt und besser eingespielt, ob es für einen Sieg gegen ein Zweitliga-Schwergewicht reichen wird, bleibt aber abzuwarten.

Das spricht für Crailsheim: Mit der Besetzung könnten die Merlins vermutlich auch in der Bundesliga spielen. Dort dann zwar nur gegen den Abstieg, aber das würde ihnen vorerst wahrscheinlich auch wieder genügen.

