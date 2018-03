Niederlage in Valencia: Bamberg in Euroleague vor dem Aus

Die Oberfranken unterliegen trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 70:86 - vor 6 Stunden

VALENCIA - Der deutsche Meister Brose Bamberg hat in der Euroleague den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Nach der Niederlage in Valencia am Donnerstagabend stehen die Oberfranken in der Königsklasse mit einer Bilanz von 9:15-Siegen vor dem Aus.

Auch trotz Topscorer Dejan Musli verlor Bamberg in Valencia. © Sportfoto Zink / HMI



Unter dem neuen Trainer Ilias Kantzouris sah es nach zehn Minuten erneut nach einem Debakel aus. Mit 11:28 lag Bamberg nach dem ersten Viertel gegen die Spanier, die ohne den deutschen Nationalspieler Tibor Pleiß antraten, zurück. Doch aufgeben ist keine Option für die Bamberger Basketballer, erst recht nicht in der Euroleague. Unter anderem im Hinspiel gegen Valencia hatten sie in den letzten Minuten einen 14-Punkte-Rückstand aufgeholt und noch knapp gewonnen. Auch im Rückspiel brauchten die Oberfranken erstaunlich lange, um in die Partie zu finden. Allerdings kämpfte sich der deutsche Serienmeister vor 6640 Zuschauern zurück und ging nur mit einem Drei-Punkte-Rückstand in die Pause.

Die Bamberger ließen sich nicht unterkriegen - weil letztlich nur ein Sieg zählte beim Versuch, die minimale Chance auf Platz acht und die Play-offs noch zu nutzen. Fast 200 Fans waren mitgereist nach Spanien, konnten die 70:86-Niederlage aber genauso wenig verhindern wie Topscorer Dejan Musli (14 Punkte).

Mit einer Bilanz von neun Siegen und 15 Niederlagen können sich die Bamberger jetzt wieder voll auf die Bundesliga konzentrieren. Dort geht es für die Oberfranken am Sonntag bei den Gießen 46ers um wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs. In der Euroleague gastiert das Team von Trainer Kantzouris am Freitag bei Olympiakos Piräus.

nn/dpa