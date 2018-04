Noch ein Deutscher für die NBA? Wagner meldet sich für Draft

ANN ARBOR - Der nächste hoffnungsvolle Deutsche steht vor dem Sprung in die NBA. Moritz Wagner will für die Talenteziehung Draft melden. Dort könnte er auf sein "Idol" treffen.

Moritz Wagner verlässt die Universität - und wirft sich in den NBA-Zirkus. © Eric Gay/AP/dpa



Basketball-Youngster Moritz Wagner verlässt die Universität und träumt von einem Treffen mit Dirk Nowitzki in der NBA. Er habe sich entschlossen, einen Agenten zu engagieren und für die Talenteziehung Draft in der nordamerikanische Profiliga zu melden, schrieb der 20 Jahre alte Berliner auf der Internetplattform The Players' Tribune. "Ich bin bereit. Ich fühle, dass es die richtige Zeit für mich ist."

In der Draft dürfen die Clubs junge Spieler auswählen. Im vergangenen Jahr meldete Wagner zunächst, ließ sich aber später wieder von der Liste streichen. Bei der Draft am 21. Juni in New York rechnen Experten derzeit damit, dass der frühere Spieler von ALBA Berlin in der zweiten Runde ausgewählt wird. Nowitzki sei sein "Idol und Held", schrieb Wagner. "Das NBA-Parkett mit Dirk Nowitzki zu teilen? Ich muss lächeln, wenn ich darüber nachdenke. Das wäre das Beste, Mann."

Wagner hatte mit den Michigan Wolverines diese Saison das Finale der US-Collegemeisterschaft erreicht. Das Team der University of Michigan musste sich den Villanova Wildcats mit 62:79 geschlagen geben. Wagner überzeugte in der gesamten Saison und gehörte zu den besten Spielern seines Teams. Im Schnitt machte er 14,6 Punkte, holte 7,1 Rebounds und verwandelte 39,4 Prozent seiner Drei-Punkt-Würfe.

dpa