Noch keine Lösung: Kleeblatt plant vorerst mit Dickhaut

Kein neuer Trainer in Sicht - Hack spricht von "zwei Kandidaten" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Informationslage bei der SpVgg Greuther Fürth ist im Hinblick auf die Suche nach einem neuen Trainer gerade ziemlich dürftig. Immer klarer wird derweil: Am Freitag im Gastspiel bei Dynamo Dresden wird wohl Mirko Dickhaut auf der Bank sitzen

Mirco Dickhaut möchte gerne wieder in die zweite Reihe, wird beim Spiel in Dresden aber voraussichtlich als Anführer auf der Trainerbank Platz nehmen. © Sportfoto Zink



Der 46-jährige ehemalige Bundesligaprofi lässt der Mannschaft dieser Tage die lange Leine und gibt damit den klassischen Gegenentwurf zu Janos Radoki. Die Rückkehr von "Spaß und Lockerheit" hat die Fürther Führungsriege als Antwort auf die von vielen Spielern als extrem intensiv empfundene Zusammenarbeit mit Radoki verordnet, was wohl auch ein gesteigertes Maß an Freizeit einschließt. Nach einem freien Wochenende kam die Mannschaft am Montagnachmittag wieder zusammen. Auch am Dienstag war nach der Vormittagseinheit inklusive eines Trainingsspielchens auf kleine Tore und wenigen Kontakten bereits wieder Dienstschluss. Was ja nicht grundsätzlich schlecht sein muss – an der Fitness hatte es unter Radoki ja ganz gewiss nicht gehapert.

Wer nun sein Nachfolger und damit Trainer Nummer 19 in den zurückliegenden 20 Jahren wird, ist derzeit noch reine Vermutung. "Wir haben zwei Kandidaten", sagt Helmut Hack. Mehr mag der Vereinsboss zu diesem Thema nicht beisteuern. Ein Satz, der wenig ausschließt und vieles offenlässt. In den Gesprächen mit den beiden potenziellen Neu-Trainern sind Details zu klären. So viel ist sicher. Hack will in solchen Unterredungen immer auch ein Bauchgefühl entwickeln – was letztlich aber nicht mehr sein kann als eine zarte Ahnung, die ihm aufzeigt, ob die Möglichkeiten des fränkischen Fußball-Zweitligisten mit den Vorstellungen des "Mister X" in Einklang zu bringen sind oder eher weniger harmonieren.

Diese Art der Entscheidungsfindung braucht offenbar etwas Zeit. "Es hat keiner der beiden Kandidaten ein konkretes Angebot von uns vorliegen", lässt sich der Präsident noch entlocken. Will heißen: Es geht wahrscheinlich doch nicht nur um Details oder bloße Gehaltsvorstellungen. Der Neue könnte noch bei einem anderen Klub unter Vertrag stehen, was eine weitere noch zu klärende Komponente einschlösse.

"Ich gehe davon aus, dass Mirko am Freitag gegen Dynamo Dresden bei uns auf der Bank sitzt", sagt der Präsident, der dabei "nullkommanull Angst" hat. Doch Dickhaut, der sich nach eigenem Bekunden sehr wohl fühlt in der zweiten Reihe, bleibt sicher nur eine Übergangslösung. Auch im Erfolgsfall.

Auf den neuen Cheftrainer in spe wartet in der Folge so oder so ein recht knackiges Programm: Im Anschluss an die Partie in Dresden bleibt lediglich eine Woche Zeit, ehe der Dreierpack gegen Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig sowie dem Derby gegen den 1. FC Nürnberg binnen sieben Tagen ansteht. In diesem Fall darf die Kennenlernphase nicht ganz so zeitraubend ausfallen.

Florian Pöhlmann