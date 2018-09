Noch unbesiegt: Fürth will auch in Duisburg punkten

DUISBURG - Auf dem Papier ist das Duell am Samstag eine klare Sache. Die in der zweiten Liga bislang ungeschlagene SpVgg Greuther Fürth trifft auf den punktlosen MSV Duisburg (13 Uhr/Live-Ticker auf nordbayern.de). Die Meidericher stehen nach dem Fehlstart mit drei Niederlagen ohne Tor schon jetzt gehörig unter Druck.

Welche taktischen Kniffe hat sich Fürths Coach Damir Buric für Duisburg überlegt? Gegen das Tabellenschlusslicht ist das Kleeblatt der klare Favorit. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Beim zweiten Heimspiel der Saison im Wedaustadion wollen die Zebras endlich losgaloppieren – 12.000 Zuschauer haben sich angekündigt, 250 reisen aus Fürth an. Null Punkte, null Tore geschossen, dafür bereits sechs kassiert – in Duisburg war die Stimmung definitiv schon einmal besser. "Jeder Fehler in dieser Liga wird gnadenlos bestraft. Das haben wir in Darmstadt leider wieder zu spüren bekommen", sagt Trainer Ilia Gruev nach der jüngsten 0:3-Pleite in Darmstadt.

Seit November 2015 ist der 48-Jährige bei den Duisburgern im Amt, hat mit dem MSV Höhen und Tiefen erlebt. Im ersten Jahr stieg er in der Relegation gegen Würzburg in die Dritte Liga ab, schaffte in der Saison darauf den sofortigen Wiederaufstieg als Meister und hielt die Zebras in der vergangenen Saison erfolgreich in der zweiten Liga.

Da verwundert es nicht, dass es trotz der aktuellen Schieflage in Duisburg noch ruhig ist. Die Saison ist jung und die Kämpferqualitäten von Gruev bekannt. In der Vorsaison hatten die Meidericher nach zehn Spielen nur neun Punkte auf dem Konto, zogen danach einen ordentlichen Zwischenspurt an und sicherten die Klasse.

Erschwerend kommt im Moment allerdings hinzu, dass sich am vergangenen Spieltag mit Christian Gartner der zentrale Mittelfeldspieler das vordere Kreuzband gerissen hat und monatelang ausfallen wird. "Wir reflektieren die Situation total selbstkritisch. Alle arbeiten hart an sich. In jeder Saison gibt es Phasen, in denen es nicht so läuft. Leider haben wir diese jetzt genau am Anfang. Wichtig ist, dass wir ruhig bleiben und weiter zusammenstehen. Ich bin überzeugt, dass wir uns für den Aufwand belohnen werden", gibt sich Gruev optimistisch. Rückendeckung erhält der ehemalige bulgarische Nationalspieler – einst Co-Trainer von Lothar Matthäus bei der bulgarischen Nationalmannschaft – in der schweren Phase von MSV-Boss Ingo Wald.

"Die Frage nach Gruev stellt sich für uns nicht. Wer den Vorteil hat, nah an Mannschaft und Trainerteam zu sein, weiß, dass Ilia für den MSV der ideale Trainer ist. Das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun, sondern weil Ilia ein fachlich hervorragender Trainer mit großem Engagement und Herzblut für den MSV ist", sagte Wald der Bild-Zeitung.

In der Vorsaison hatten die Fürther Probleme mit dem MSV. In Duisburg setzte es eine 0:2-Niederlage, im Rückspiel ein 2:2. Was man den Duisburgern zugute halten muss: Einsatz und Wille stimmen immer. In Gruevs favorisiertem 4-4-2 ist das Team immer gewillt, bis zur letzten Sekunde zu kämpfen. Spielerisch hingegen schwingen die Zebras allerdings nicht immer die feinste Klinge.

"Der MSV hat eine gute Mannschaft mit viel Erfahrung", meint Fürths Trainer Damir Buric. Sein Gegenüber Gruev hat die Kleeblatt-Elf natürlich auch beobachten lassen. "Fürth hatte letzte Saison große Probleme, jetzt sind sie stabiler geworden. In einem Spiel kann immer alles passieren. Wir wollen den Bock umstoßen und das Glück erzwingen. Wir verlassen uns auf unsere ehrliche Arbeit. Das ist die Grundlage für Erfolg", sagt Gruev.

Entscheidend wird sein, dass der MSV endlich ein Tor erzielt. Dabei wurden mit John Verhoek (Heidenheim) und Richard Sukuta-Pasu (Sandhausen) zwei erfahrene Kräfte verpflichtet, die allerdings beide bislang wenig Glück im Abschluss zeigten. Zum Transferschluss am Freitagabend kam kein neuer Spieler hinzu.

Martin Ferschmann