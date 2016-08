Am 20. September trifft der 1. FC Nürnberg im 261. Frankenderby auf die SpVgg Greuther Fürth. Bei den Fans löst das allerdings keine Jubelstürme aus, denn nach dem 1:6 in Braunschweig gibt es in Nürnberg wenig zu lachen. So auch beim Start des Ticket-Verkaufs. Die aus den letzten Jahren bekannten meterlangen Schlangen blieben diesmal aus.