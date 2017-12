Nowitzki: Derbysieger, Derbysieger - hey, hey!

Würzburgs Wuntertäter trifft nicht oft, feiert aber trotzdem - vor 38 Minuten

DALLAS - Geht doch! Die Dallas Mavericks um Frankens Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der NBA nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Erfolg gefeiert.

Im texanischen Derby bezwangen die Mavericks die San Antonio Spurs 95:89 (46:44). Der 39-jährige Würzburger verwandelte nur einen seiner acht Würfe im Spiel. Am Ende kam er auf sechs Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists.

Landsmann und Co-Residenzstädter Maxi Kleber erzielte fünf Punkte und holte vier Rebounds. Harrison Barnes war mit 17 Zählern Dallas' erfolgreichster Punktesammler. Bei den Gästen aus San Antonio konnte LaMarcus Aldridge mit 23 Punkten und 13 Rebounds überzeugen. Mit acht Siegen aus 28 Spielen liegt Dallas am Tabellenende der Western Conference.

Jungstar Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks hingegen die zweite Niederlage in Folge. Gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers zogen die Hawks auswärts mit 114:123 (48:62) den Kürzeren.

Der 24-jährige Braunschweiger erzielte 15 Punkte und verteilte fünf Assists. Topscorer der Partie war Cavs-Superstar LeBron James mit 25 Punkten. Außerdem stellte der 32-Jährige mit 17 Assists eine neue persönliche Bestmarke auf. Atlanta belegt aktuell mit sechs Erfolgen und 21 Niederlagen den letzten Platz in der Eastern Conference.

Bilderstrecke zum Thema

Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der kommenden Spielzeit gehen gleich fünf von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2017/18 freuen dürfen!