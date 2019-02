Nowitzki läuft im Allstar-Team von Antetokounmpo auf

Dirkules nimmt womöglich zum letzten Mal am Allstarwochenende teil - vor 58 Minuten

CHARLOTTE - Durch die Mannschaftswahl von LeBron James und Giannis Antetokounmpo steht Dirk Nowitzki im Allstar-Spiel für das Team des Griechen auf dem Parkett. Hierbei könnte es sich um Nowitzkis letzte Teilnahme am Allstar-Wochenende handeln, der vor der Partie noch am Dreipunktewettbewerb teilnehmen wird.

Dirk Nowitzki nimmt am Allstarwochenende außerdem am Dreipunktewettbewerb teil, den er 2006 bereits gewann. © Sarah Stier / afp



Dirk Nowitzki wird beim Allstar-Spiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im Team des Griechen Giannis Antetokounmpo auflaufen. Bei der Wahl durch die beiden Kapitäne entschied sich Superstar LeBron James für seinen früheren Mannschaftskollegen Dwyane Wade, so dass Nowitzki automatisch der anderen Auswahl zugeordnet wurde. Der 40-Jährige von den Dallas Mavericks ist ebenso wie Wade auf Einladung von Commissioner Adam Silver beim Showspiel der besten und beliebtesten NBA-Profis am 17. Februar (Ortszeit) in Charlotte dabei.

Da James und Antetokounmpo in den zwei Conferences der NBA jeweils die meisten Stimmen bei der Allstar-Kür erhalten hatten, durften sie sich abwechselnd ihre Mitspieler auswählen. Im Team von James (Los Angeles Lakers) starten auch Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) und James Harden (Houston Rockets). Neben Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) stehen zu Beginn Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) und Kemba Walker (Charlotte Hornets) auf dem Parkett.

Nowitzki wird bei seiner womöglich letzten aktiven Teilnahme am Allstarwochenende noch zwei weitere Auftritte haben. Zum Auftakt fungiert der Würzburger am 15. Februar als Ehrentrainer einer Weltauswahl bei der Partie der besten Jungprofis, am Folgetag nimmt er am Dreipunktewettbewerb teil. Den Wettkampf der besten Fernschützen hatte er 2006 gewonnen.

dpa