Nowitzki muss im Sommer schuften

DALLAS - Frankens Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat sich nach seiner Knöcheloperation zufrieden mit dem Heilungsverlauf gezeigt. Arbeit wartet auf den Würzburger in der spielfreien Zeit dennoch reichlich.

Damit er in der kommenden NBA-Saison wieder Fingerzeige setzen kann, muss Altstar Dirk Nowitzki im Sommer ran. © Tony Gutierrez/dpa



"Es ist jetzt über zwei Wochen her und ich bewege mich zuhause schon ganz gut ohne Spezialschuh", sagte Nowitzki in Dallas. Der Fuß fühle sich nach wie vor nicht "großartig" an, sagte der 39-Jährige. "Ich habe Arthritis in jedem Teil meines Körpers, was nach 20 Jahren in der Liga wohl normal ist. Aber sie haben den einen Bereich, der mich die ganze Saison über gestört hat, korrigiert und ich hoffe, dass das nächste Saison um einiges besser sein wird."

Nowitzki hatte sich am 5. April einem Eingriff unterzogen und deshalb die letzten Saisonspiele verpasst. Zu dem Zeitpunkt stand bereits lange fest, dass sich die Mavs nicht für die Playoffs qualifizieren würden.

Die lange Pause bis zum Start der neuen Saison in der NBA will der Würzburger nun nutzen, um wieder gesund zu werden. "Es geht gut voran, aber es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich richtig laufen und Basketball-Aktivitäten aufnehmen kann", sagte Nowitzki. "Das wird über den ganzen Sommer eine unangenehme Arbeit, aber ich hoffe, dass es mir nächstes Jahr hilft." Nowitzki geht dann in seine 21. Saison bei den Mavericks.

dpa