Der Würzburger wird seiner großen Karriere mindestens einen Rekord hinzufügen. Als erster Spieler der Geschichte geht Nowitzki in seine 21. NBA-Saison für denselben Klub. Nur drei Profis haben überhaupt jemals zuvor so eine lange NBA-Laufbahn absolviert. Nach einer Knöchel-OP im April ist er zum Saisonstart noch nicht wieder fit und muss mindestens noch zwei Wochen pausieren, Coach Rick Carlisle plant seinen Routinier erstmals dauerhaft als Reservist von der Bank ein. Die Chancen auf Erfolg sind so hoch wie lange nicht mehr: Rookie Luka Doncic und Center DeAndre Jordan sorgen für neue Qualität bei den Mavs. "Hoffentlich geht es für uns in die richtige Richtung", sagt Nowitzki. Seit dem Meistertitel von 2011 hat Dallas keine Playoffserie mehr gewonnen. © Tony Gutierrez/dpa

