Nowitzki überzeugt, doch die Mavs verlieren weiter

Super-Franke ist frustriert: "Das ist eine enttäuschende Niederlage" - vor 52 Minuten

MINNEAPOLIS - Die Dallas Mavericks unterliegen auch Minnesota und verlieren in der Western Conference weiter an Boden. Nowitzkis starke Leistung macht seinem Coach dennoch Hoffnung.

Obwohl Dirk Nowitzki gegen die Timberwolves stark spielte, zogen seine Mavs in fremder Halle erneut den Kürzeren. © dpa



Obwohl Dirk Nowitzki gegen die Timberwolves stark spielte, zogen seine Mavs in fremder Halle erneut den Kürzeren. Foto: dpa



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat trotz einer persönlichen Bestleistung mit den Dallas Mavericks zum dritten Mal in Serie verloren. Die mit 26 Punkten höchste Ausbeute des deutschen Ausnahmespielers in der laufenden Saison konnte die 92:101 (46:54)-Niederlage der Mavericks bei den Minnesota Timberwolves am Montag (Ortszeit) nicht verhindern.

Für die Timberwolves war es der erste Sieg nach zuletzt vier verlorenen Partien. "Das ist eine enttäuschende Niederlage", sagte Nowitzki. "Es ist egal, wie viele Punkte wir gemacht haben. Die Niederlage tut weh." Bei Dallas gelangen dem seit Wochen in Topform spielenden Harrison Barnes sogar noch vier Punkte mehr als der Würzburger.

Dallas verschlief das erste Viertel komplett: Nach zwölf Minuten lagen die Texaner bereits 19:33 zurück. Vor allem der überragende Karl Anthony Towns machte den Mavs zu schaffen. Er kam auf insgesamt 34 Punkte und elf Rebounds und war damit mit großem Abstand der beste Spieler der Timberwolves.

Die Rebounds entscheiden's

Im zweiten Viertel kam Nowitzkis Team besser ins Spiel und kämpfte sich bis zur Halbzeit auf acht Punkte heran. Minnesota erholte sich aber wieder, gestaltete die Partie im dritten und letzten Viertel ausgeglichen und war vor allem bei Abprallern stark: Die Timberwolves holten 42 Rebounds, Dallas nur 25. Durch die Niederlage fallen die Mavs in der Western Conference hinter das vorherige Schlusslicht Minnesota zurück und teilen sich nun den letzten Platz mit den Phoenix Suns. Nowitzkis starker Auftritt macht seinem Trainer Rick Carlisle dennoch Hoffnung.

"Dirks Rhythmus und Kondition kommen langsam. Da gibt es keine Zweifel. Es war viel Arbeit für ihn", sagte er. Zwar sei der Würzburger nach seiner langen Verletzungspause noch nicht an seiner Leistungsgrenze, aber er werde dort hinkommen, sagte der Mavericks-Coach.

Bilderstrecke zum Thema Dirk Nowitzki - vom "German Wunderkind" zum Dirkules Dirk Nowitzki, der Superstar der Dallas Mavericks, ist einer der besten Basketballer aller Zeiten. Mit dem NBA-Meistertitel 2011 vergoldete der Würzburger seine herausragende Karriere. Hier sind die wichtigsten Momente des "German Wunderkind".



dpa