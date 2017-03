Nowitzki und Dallas im Höhenflug - Schröder überzeugt

DALLAS - Die Dallas Mavericks holen gegen die Brooklyn Nets den vierten Sieg hintereinander. Bis zum ersten Playoff-Platz fehlen noch zwei Erfolge. Dennis Schröder glänzt beim Atlanta-Sieg gegen Toronto.

Brooklyns Jeremy Lin (l.) versuchte vergeblich Dirk Nowitzki zu blocken. Die Dallas Mavericks feierten anschließend den vierten Sieg in Serie. © dpa



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgebaut. Mit dem 105:96 (46:49) über die Brooklyn Nets feierten die Texaner am Freitag (Ortszeit) den vierten Sieg in Serie und haben als Tabellenzehnter in der Western Conference weiterhin zwei Siege Rückstand auf Playoff-Platz acht.

"Wir spielen derzeit einen guten Basketball", erklärte Harrison Barnes, der mit 21 Punkten Top-Scorer bei den Mavs wurde. Nowitzki kam nach seiner Gala gegen die LA Lakers auf 13 Punkte und ebnete mit zwei erfolgreichen Dreiern zu Beginn des vierten Viertels den Erfolg für den NBA-Champion von 2011. "Es war ein wichtiger Sieg", betonte Dallas-Trainer Rick Carlisle.

Schröder führt Atlanta zum Sieg

Vor dem Spiel bekam Nowitzki noch ein nachträgliches Geschenk für das Erreichen der 30.000 Punkte-Marke. Eine US-Brauerei spendierte 30.000 Bier-Flaschen, nachdem der Würzburger nach seiner historischen Nacht am Dienstag (Ortszeit) angekündigt hatte, erstmals seit langer Zeit den Abend wieder mit einem Bier ausklingen zu lassen.

Ein starker Dennis Schröder führte die Atlanta Hawks zu einem 105:99 (49:48) über die Toronto Raptors. Der Braunschweiger war mit 26 Punkten bester Werfer beim Gastgeber und übernahm vor allem im vierten Viertel die Verantwortung. "Nach zuletzt drei Niederlagen war es ein enorm wichtiger Erfolg für uns. Er wird uns Selbstvertrauen geben", betonte Hawks-Profi Thabo Sefolosha. Atlanta bleibt Fünfter in der Eastern Conference.

NBA-Rookie Paul Zipser kassierte mit den Chicago Bulls eine 94:115 (49:56)-Pleite gegen die Houston Rockets. Zipser kam in 20 Minuten auf acht Punkte. Nachdem die Gäste im dritten Viertel mit 80:51 führten, verließen viele Bulls-Fans die Arena. Durch die vierte Niederlage in Serie rutschte Chicago im Osten als Neunter aus den Playoff-Rängen.

