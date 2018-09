Null-Tore-Duisburger arbeiten am ersten Sieg

Walpurgis debütiert als Dresden-Coach in Regensburg - vor 17 Minuten

Der MSV Duisburg klebt noch punkt- und torlos am Ende des Zweitliga-Tableaus. Bei Union Berlin, dem in dieser Saison noch ungeschlagenen Hauptstadt-Klub, peilen die Zebras nun die Wende an. Im Parallelspiel gibt Maik Walpurgis in Regensburg seinen Einstand als neuer Coach von Dynamo Dresden.

+++ Hier geht's zur Live-Konferenz +++

dpa