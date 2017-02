Nur 1:1 gegen Lautern! Fortuna hat kein Glück

Nach fünf Spielen ohne Treffer macht immerhin Sobottka ein Tor - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Die Sieglos-Serie von Fortuna Düsseldorf hält an. Der Fußball-Zweitligist kam am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Es war das siebte sieglose Spiel in Folge für die Fortuna.