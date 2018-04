Mit drei Punkten gegen den VfL Bochum hätte die SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können. Nach einer müden Leistung in Halbzeit zwei wurde es nur ein Zähler. Jetzt sind Sie dran: Wie benoten Sie die Leistung der Kleeblatt-Kicker gegen den Revierklub?

Die 2. Bundesliga könnte enger kaum sein, das zeigt vor allem der spannende Abstiegskampf in den ein Großteil der Vereine verwickelt sind. Auch die SpVgg Greuther Fürth kämpft noch um den Klassenerhalt und muss dafür in den letzten vier Spielen gegen direkte Konkurrenten antreten - die kommenden Gegner des Kleeblatts in der Übersicht!