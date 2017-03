Nur 1:1! Wiedwald bereitet Korkut Kopfschmerzen

Werder-Keeper vermiest Einstand des Bayer-Trainers - vor 34 Minuten

LEVERKUSEN - Weil Felix Wiedwald in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter pariert, muss sich Tayfun Korkut bei seinem Debüt als Leverkusen-Coach mit einem 1:1 gegen Bremen begnügen.

Zum Auftakt des 24. Spieltages am Freitagabend gelang Kevin Volland in der siebten Minute die frühe Führung für Bayer. In der zweiten Hälfte glich Werder-Oldie Claudio Pizarro jedoch aus (79.). In der Nachspielzeit vergab Ömer Toprak die späte Entscheidung aus elf Metern (90.+6).

Bayer belegt mit 31 Punkten weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Die Bremer weisen als 14. nun 26 Zähler auf.

dpa