Nur noch Mindestlohn: Handball-Klub kürzt Gehälter

VESZPREM - Der ungarische Handball-Rekordmeister Telekom Veszprem hat mit Gehaltskürzungen auf die 25:32-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim dänischen Vertreter Skjern Handbold reagiert. "Die Gehälter der Mannschaft und des Trainerstabs über dem Mindestlohn werden ausgesetzt", teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage mit.

2016 schlug Veszprem noch den THW Kiel und stand im Finale der Champions League, jetzt steckt der ungarische Rekordmeister in der Krise. © Sascha Schuermann/AFP



Nach Angaben der Europäischen Union liegt der monatliche Mindestlohn in Ungarn derzeit bei 444,69 Euro. Insgesamt seien einige Saison-Ergebnisse des vom Ex-Flensburger Ljubomir Vranjes trainierten Teams "inakzeptabel und unwürdig" gewesen. Vor allem die Einstellung der Akteure wurde von der Vereinsführung kritisiert.

Das Einfrieren der Gehälter soll zunächst bis zum Ende der ungarischen Meisterschaft Anfang Mai andauern. Eine endgültige Entscheidung werde "entsprechend der Leistung des Teams in den kommenden Spielen" getroffen.

In der nationalen Liga steht Veszprem vor dem Gewinn der 26. Meisterschaft, in der Champions League kämpft der Verein am Samstag im Rückspiel gegen Skjern um den Einzug in das Viertelfinale.

