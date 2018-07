Nur Steffen Simon war schlechter als der Schiedsrichter

Der US-Referee Mark Geiger wurde vom deutschen Kommentator heftig kritisiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es war ein historischer Tag für den englischen Fußball: Die "Three Lions" setzten sich erstmals seit 1996 in einem Elfmeterschießen durch. Ansonsten hatte das Achtelfinale zwischen England und Kolumbien nur wenige Höhepunkte. Auch ARD-Kommentator Steffen Simon hatte nicht seinen besten Tag, findet NN-Sportredakteur Sebastian Böhm.

Seine Entscheidungen sorgten nicht nur bei den Spielern für Kritik: Mark Geiger bekam sein Fett auch von TV-Kommentator Steffen Simon weg. © ALEXANDER NEMENOV/afp



Es folgt: eine Überschrift, von der Sie niemals gedacht hätten, dass Sie sie lesen. Nein, Horst Seehofer tritt nicht aus der CSU aus, um die AfD zu übernehmen und um Alice Weidel zu ehelichen.

Also wenn das Lafontaine-Muster sich wiederholt, zieht sich Seehofer jetzt schmollend für ein paar Tage zurück, gibt sein Amt ab, tritt in die AfD ein und heiratet dann Alice Weidel. — Ulf Schmidt (@postdramatiker) 1. Juli 2018

Nein, Neymar rollt tatsächlich noch immer durch die Welt. Und, nein, Erdogan hat seine Trikots noch immer nicht zurückgegeben.

Wobei, zunächst folgt: Medienkritik. Vor dem letzten Achtelfinalspiel der 21. Fußball-Weltmeisterschaft hatten sich die Mannschaften aus Kolumbien und England darauf verständigt, möglichst wenig Fußball zu spielen und möglichst viel zu … Moment, die Kollegen von der Sportschau haben das sehr viel besser zusammengefasst:

Zwei bis drei "Mecker. Mecker. Mecker." fehlen da noch. Und mindestens ein "Laber. Laber. Laber.". Allerdings hätte das dem Kollegen der Kollegen von der Sportschau gegolten. Wenn Das Erste überträgt, ist Steffen Simon der Bela Rethy der ARD, der wiederum der männliche Claudia Neumann des ZDF ist. Soll heißen: Steffen Simon ist der Typ, dem man sich auf Twitter widmet, wenn das Spiel oder das eigene Leben langweilig ist. Zwischendurch beweist Simon immer mal wieder, dass das nicht immer gerechtfertigt ist. An diesem Dienstagabend wiederum bestätigte er zumindest die Häme. Auf dem Platz traten, meckerten, schwalbten Kolumbianer und (manchmal auch) Engländer mit großer Leidenschaft, was diesem erbärmlich schlechten Fußballspiel einen eher seltsamen Unterhaltungswert verlieh. Natürlich hatte es Mark Geiger, so heißt es doch in solchen Fällen, da nicht leicht. Trotzdem muss man feststellen, dass der US-amerikanische Schiedsrichter der schlechteste Mann war. Auf dem Platz.

Schlechter war nur Steffen Simon, der dem Zeitgeist entsprechend, Geiger von Beginn an für alles verantwortlich machte – Klimawandel, Rechtspopulismus, hohe Ticketpreise im Öffentlichen Nahverkehr. Während sich Geiger bedrängen ließ, harte Fouls zu spät konsequent ahndete, andere Fouls ignorierte, verlor Simon ebenfalls die Kontrolle über das Spiel. Spätestens als er sich und den Zuschauer zum dritten Mal eingestanden hatte, es nicht ganz so genau gesehen zu haben, hätte er seine giftige Schiedsrichterkritik relativieren können. Dass er die Schönheit seines Satzes "Walker kann nicht mehr laufen" nicht erkannt hatte, passte zu seiner Leistung.

„Ich habs nicht genau gesehen“, sagt Steffen Simon. Könnte auch der Titel seiner Biographie sein... #COLENG — Kai Traemann (@Kaiwilfried) 3. Juli 2018

Achja, das Spiel hat England gewonnen – nach Elfmeterschießen. Ein Ereignis, auf das sich Gary Lineker hätte Jahrzehnte lang vorbereiten können. Lineker war mal englischer Fußballnationalspieler, ist mittlerweile aber bekannter dafür, eine Definition für Fußball gefunden zu haben (die seit diesem Turnier nicht mehr zeitgemäß ist) und dessen Ruhm auf Twitter vor allem darauf gründet, Varianten dieser Definition anzubieten, und zwischendurch den Irrsinn klug und pointiert zusammenzufassen. Unter Tränen aber konnte er an diesem historischen Tag nur noch diesen Tweet mit der Welt teilen:

Fuck me, I’m crying. Yes yes yes. — Gary Lineker (@GaryLineker) 3. Juli 2018

Fehlt noch was? Die Überschrift, von der Sie niemals gedacht hätten, dass Sie sie lesen? Die war nur dazu da, Sie dazu zu bringen, diesen Text bis zum Ende zu lesen. So macht man das im Internet. Sorry.

Sebastian Böhm