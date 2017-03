Nürnberg im Playoff-Fieber: Das erwartet die Ice Tigers

Team von Rob Wilson kämpft in der DEL um die Meisterschaft 2017 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die wohl schönste Zeit für Eishockeyfans: Playoffs! Auch in der DEL, der Deutschen Eishockey Liga, startet die heiße Phase der Saison. Mit dabei: Die Thomas Sabo Ice Tigers, die unter Coach Rob Wilson um den Meistertitel kämpfen.

Der Modus:

Best-of-seven, wer zuerst vier Spiele gewinnt, steht im Halbfinale. Heimrecht haben die Ice Tigers aufgrund der besseren Platzierung in der DEL-Hauptrunde, ein entscheidendes Spiel 7 wäre also vor eigener Kulisse am Kurt-Leucht-Weg.

Verlängerung:

Steht es nach 60 Minuten Unentschieden, geht es in die Verlängerung - im Gegensatz zur DEL-Hauptrunde findet diese aber mit voller Mannschaftsstärke, also fünf Feldspielern pro Team, statt. Es wird so lange gespielt, bis eine Mannschaft ein Tor schießt und das Spiel für sich entscheidet.

Hohes Tempo in den Playoffs

Die Spieltermine:

Playoffs sind immer volles Tempo, keine Verschnaufpausen. Die Spiele finden im Zwei-Tages-Rhythmus statt, höchste Beanspruchung für die Spieler - aber wer Eishockeyspieler kennt, weiß, dass es genau das ist, was sie so heiß auf die Playoffs macht.

Spiel 1: Mittwoch, 8. März 2017, 19.30 Uhr in Nürnberg

Spiel 2: Freitag, 10. März 2017, 19.30 Uhr in Augsburg

Spiel 3: Sonntag, 12. März 2017, 16.30 Uhr in Nürnberg

Spiel 4: Dienstag, 14. März 2017, 19.30 Uhr in Augsburg

Spiel 5: Freitag, 17. März 2017, 19.30 Uhr in Nürnberg*

Spiel 6: Sonntag, 19. März 2017, Uhrzeit noch unklar, in Augsburg*

Spiel 7: Dienstag, 21 März 2017 oder Mittwoch, 22. März 2017, Uhrzeit noch unklar, in Nürnberg*

*falls nötig

Historisches:

Die Ice Tigers und die Panther verbindet eine lange Rivalität. Einmal natürlich aufgrund der geringen Entfernung, die beide Städte trennt (etwa 150 Kilometer). Andererseits auch, weil beide Teams Gründungsmitglieder der DEL sind - gegen keinen anderen bayerischen Kontrahenten spielten die Ice Tigers so oft wie gegen Augsburg. Dennoch kam es erst einmal zu einer Playoff-Serie zwischen beiden Klubs: In der Saison 1998/99 kegelten die Nürnberg Ice Tigers um Königstiger Sergio Momesso die Augsburger Panther im Viertelfinale raus. Damals denkbar knapp und über die volle Distanz von fünf Spielen, mit einem knappen 2:1-Sieg in Spiel fünf im Lindestadion.

ama