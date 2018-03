Samstagabend-Unterhaltung geht anders: Der HC Erlangen hat sein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart krachend verloren. Nach einer schlechten Leistung, die das Publikum in der Nürnberger Arena sogar zu Pfiffen verleitete, musste sich das Eyjolfsson-Team mit 25:29 geschlagen geben.

Beide Teams sind im Niemandsland der Tabelle, unterhaltsamen Basketball wollten sie aber dennoch bieten: Die Nürnberg Falcons und die Hamburg Towers lieferten sich am Samstagabend einen echten Schlagabtausch. Erst zog Nürnberg davon, dann wurde Hamburg stärker - am Ende setzten sich die Gäste durch.

Vor 1201 Zuschauern besiegten die Höchstadt Alligators den TSV Erding deutlich mit 8:1, was gleichzeitig den Aufstieg in die Eishockey-Oberliga bedeutete. Nach dem Schlusspfiff gab es dann kein Halten mehr, zusammen mit den Anhängern feierte der HEC dann den entscheidenden Erfolg im fünften Play-off-Spiel.

Beim Kleeblatt ist eindeutig wieder Leben in der Bude! Am Samstag gewann die SpVgg mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Jetzt sind Sie an der Reihe, benoten Sie die Fürther Abstiegskampf-Gewinner!