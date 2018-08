Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Nass in Natz: Der Club begibt sich auf Rafting-Tour in Südtirol So viel Spaß hatten die Profis des 1. FC Nürnberg seit dem Aufstieg nicht mehr. Am sechsten Tag des Trainingslagers wurde lediglich am Vormittag trainiert, der Nachmittag stand den Bundesliga-Aufsteigern dann zur freien Verfügung. Der Großteil der Gruppe entschied sich für eine Rafting-Tour.

Sieg in Südtirol: Routinierter Club knackt Regionalligist Rosenheim Tag fünf in Südtirol brachte den ersten kleinen Härtetest für den 1. FC Nürnberg. Gegen Regionalligist TSV 1860 Rosenheim sollte die Köllner-Elf schon einmal ihre Frühform unter Beweis stellen - und das nach intensiven Trainingseinheiten in den Tagen zuvor. Die Müdigkeit merkte man dem Bundesligisten auch an, für einen souveränen Sieg reichte es am Ende dennoch.