Oenning bleibt sieglos - Kiel gewinnt in Dresden

Pyro-Pause in Magdeburg - Bielefeld rutscht weiter ab - vor 31 Minuten

MAGDEBURG - Seit acht Spielen ist Magdeburg ohne Sieg, doch immerhin haben die Elbestädter nun Michael Oeninng. Unter dem ehemaligen Aufstiegscoach des FCN verzeichnet der Aufsteiger einen Aufwärtstrend. Dieser hielt bedingt auch gegen Union. Offensivstarke Kieler siegten derweil auch in Dresden.

1. FC Magdeburg - 1. FC Union Berlin 1:1 (1:0)

Union Berlin bleibt ungeschlagen. Nach Rückstand erkämpften die Köpenicker am Sonntag ein 1:1 beim Aufsteiger aus Magdeburg. Die Elbestädter starteten besser in die Partie und gingen dank Torjäger Christian Beck (39.) vor 23.149 Zuschauern in der MDCC-Arena verdient in Führung. Der eingewechselte Akaki Gogia (65.) sorgte für den Ausgleich. Die Begegnung musste in der 49. Minute wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im FCM-Fanblock kurzzeitig unterbrochen werden. Union bleibt Dritter, Magdeburg, das unter dem früheren Club-Coach Michael Oenning noch auf einen Sieg wartet, auf Rang 16.

SG Dynamo Dresden - Holstein Kiel 0:2 (0:2)

Holstein Kiel hat derweil den direkten Kontakt zum Relegations-Aufstiegsplatz hergestellt. Am Sonntag gewannen die Störche ihr Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden mit 2:0. Vor 26.407 Zuschauern hatte Alexander Mühling die Gäste bereits nach acht Minuten in Führung gebracht, nachdem Dynamo-Torhüter Markus Schubert eine lange Flanke unterlaufen hatte. Mathias Honsak (21.) erhöhte nach einem Konter. Durch die Niederlage bleibt Dresden im Tabellenmittelfeld hängen und verliert den Kontakt zu den Spitzenplätzen.

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1:1 (0:0)

Arminia Bielefeld rutscht indes immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Ostwestfalen kamen am Sonntag im Kellerduell mit dem SV Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus und haben nach dem neunten Ligaspiel ohne Sieg nur vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Vor 14.091 Zuschauern in der Schüco-Arena ging der SVS durch Fabian Schleusener (46. Minute), der allerdings aus klarer Abseitsposition traf, in Führung. Andreas Voglsammer (79.) rettete der Arminia zumindest noch einen Punkt.

dpa