Oenning punktet - Schindler eröffnet die Zebra-Jagd

MAGDEBURG - Die Top-4 hatten am Samstag vorgelegt, einzig St. Pauli schaffte keinen Dreier. Am Sonntag realisierte Michael Oenning, der einst den FCN zum Aufstieg dirigiert und am letzten Spieltag in Fürth enormes Pech hatte, bei seinem Heimdebüt in Magdeburg immerhin einen Zähler. Offensivstarke Kieler überzeugten derweil auf Duisburgs Zebrawiese.

Passt schon! Michael Oenning und seine Magdeburger sicherten sich gegen starke Bochumer immerhin einen Punkt. Foto: dpa / Joachim Sielski



1. FC Magdeburg - VfL Bochum 0:0

Der 1. FC Magdeburg hat sich am 15. Zweitliga-Spieltag einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib erkämpft. Im ersten Pflichtspiel-Duell überhaupt gegen den VfL Bochum sicherte sich der Aufsteiger am Sonntag vor 22.252 Zuschauern ein 0:0. Die favorisierten Bochumer blieben zum siebten Mal in Serie ungeschlagen, vergaben aber mit Blick auf die Spitzengruppe zwei wichtige Zähler. Der VfL rangiert mit 24 Punkten auf Tabellenrang fünf. Für die Magdeburger, die zuvor fünf Niederlagen nacheinander einstecken mussten, war es der erste Punktgewinn unter dem neuen Trainer Michael Oenning, der früher für den Club tätig war. Dennoch wartet der FCM seit dem 30. September (1:0 gegen Sandhausen) weiter auf den zweiten Saisonsieg und steht auf Relegationsplatz 16.

MSV Duisburg - Holstein Kiel 0:4 (0:0)

Mit dem 4:0 beim MSV Duisburg hat Holstein Kiel den Anschluss an die Spitzenpositionen hergestellt. Nach den Treffern des angeblich von Nürnberg umworbenen Kingsley Schindler in der 56. Minute, Janni Serra (60./77.) und Jae Sung Lee (89.) ist Kiel seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und hat nun 24 Punkte. Für die abstiegsbedrohten Gastgeber war das 0:4 die sechste Saison-Heimniederlage. Mit 13 Zählern belegt der MSV weiter Tabellenrang 15.

SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:2)

Der SV Sandhausen tut sich auch unter Trainer Uwe Koschinat schwer in der 2. Fußball-Bundesliga. Die abstiegsbedrohten Nordbadener unterlagen am Sonntag ihrem Angstgegner und Landesrivalen 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:2). Philipp Förster hatte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung gebracht, Arne Feick (39.) und Denis Thomalla (40.+1) drehten den Spieß aber noch vor der Pause um. Damit misslang Sandhausen auch die Revanche für das 0:3 in Heidenheim vor einem Monat im DFB-Pokal.

