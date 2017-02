Ohne Ballkontakt ganz nach oben

Johannes Berneth pfiff für Erlangen das Finale um die Hallenhockey-Meisterschaft - vor 27 Minuten

ERLANGEN - Johannes Berneth steht oft im Mittelpunkt, dabei ist es sein Ziel, nicht aufzufallen. „Ich moderiere das Spiel ja nur“, sagt der 34-Jährige. Seit Jahren pfeift Berneth für den Turnerbund 88 Hockeyspiele, sogar zehn Länderspiele hat er geleitet. Am Sonntag pfiff er das Finale um die deutsche Hallenmeisterschaft.

„Ohne meine Frau wäre ich nie soweit gekommen“: Johannes Berneth. © Foto: Dirk Markgraf



„Ohne meine Frau wäre ich nie soweit gekommen“: Johannes Berneth. Foto: Foto: Dirk Markgraf



Johannes Berneth konnte diesmal auch genießen. Ein wenig zumindest, beim Einlauf der Athleten und der Schiedsrichter in die Arena in Mühlheim an der Ruhr. Dann war Konzentration angesagt, „Hallenhockey ist auf diesem Niveau unglaublich schnell“, sagt der 34-Jährige. Er findet, das vielleicht größte Spiel seiner Karriere ist dann gut verlaufen, fehlerlos, ohne Diskussionen. So ganz weiß er das nicht, es gab ja kein Feedback, nachdem er das letzte Mal pfiff: „Die einen sind sich jubelnd in die Arme gefallen, die anderen waren bitter enttäuscht.“ Normalerweise ist das anders, da ist er ja oft der Buhmann.

Johannes Berneth aus Marktbreit, der mittlerweile mit seiner Frau und den zwei kleinen Zwillingen in Frankfurt lebt, ist Hockey-Schiedsrichter. Nicht irgendeiner, nein, Berneth zählt zu den vielleicht fünf besten, die es in Deutschland gibt. Und seitdem sie ihn als Hockeyspieler beim Turnerbund 88 Erlangen so freundlich aufgenommen hatten, seitdem ist er ihnen irgendwie verbunden geblieben. „Nur deshalb“, sagt er, „pfeife ich immer noch für den TB.“ Obwohl ihn mit Erlangen mittlerweile nichts mehr verbindet — außer die Freundschaft zu ein paar Spielern aus der Mannschaft, mit denen er damals in der Regionalliga auflief.

Der Weg von Johannes Berneth, der mit seinem Bruder Matthias, der in Nürnberg beim NHTC spielt, anfangs in jedes Training 180 Kilometer pendelte, ist ein anderer als der der üblichen Hockeyspieler. Pfeifen, das macht man, weil man muss, weil es in den unteren Klassen zu wenig offizielle Schiedsrichter gibt. Für Johannes Berneth hat sich aus er lästigen Pflicht eine Leidenschaft entwickelt. Eine, wie er selbst sagt, „für die man ein bisschen verrückt sein muss – man ist ja eigentlich immer der Böse.“

Während des Spiels, da ist es das Wichtigste, all das Getöse, all den Lärm, all die Zwischenrufe nicht an sich heranzulassen. „Sie werden es nicht erleben, dass ich mich zu einem Zuschauer umdrehe.“ Wohl aber, dass Berneth den Kapitän der Heimmannschaft zu sich bittet, die Störenfriede zu entfernen. „Beleidigen lassen, das müssen wir uns nicht“, findet er.

Ansonsten kann man mit ihm diskutieren. Nicht während des Spiels, aber danach. „Wenn die Emotionen heruntergefahren sind, dann entwickeln sich interessante Gespräche“, sagt Berneth. Auch er, der Schiedsrichter, versucht dann etwas mitzunehmen, etwas zu lernen, aus den Sichtweisen der Trainer, Betreuer oder Spieler. „Wir alle wollen uns weiterentwickeln.“

Das ist dem Familienvater bereits beeindruckend gelungen: Seit 2008 darf er Bundesliga pfeifen, seit 2016 international Feld- und Hallenhockey. Zehn Länderspiele hat er schon auf dem Buckel, unter anderem bei der Hallen-Europameisterschaft in Prag. Nun, am vergangenen Wochenende, standen beim Final Four um die Deutsche Hallenhockey-Meisterschaft in Mühlheim vor 2500 Zuschauern seine Partien 190 und 191 an. „Höher“, sagt er, „wird es für mich vermutlich nicht mehr gehen.“ Dafür hat er zu spät mit dem Schiedsrichtertum begonnen, im Jahr 2000. „Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele bleiben vermutlich ein Traum. Aber vielleicht klappt es ja mal mit einer Junioren-WM“, sagt er.

Olympia bleibt ein Traum

National fehlt ihm seit dem Einsatz am Sonntag nur noch das Feldhockey-Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Hallen-Halbfinals durfte Berneth bereits zum vierten Mal leiten, er war in Lübeck, in Hamburg, nun in Mühlheim dabei. Viel Reiserei – lohnt sich das überhaupt? „Von diesem Hobby kann man nicht leben, im Gegenteil: Ich brauche eine Ehefrau mit Verständnis. Um das zu erreichen, wo ich jetzt stehe, war viel Arbeit Zeit nötig. Ohne sie wäre das nie möglich gewesen.“ Einen Job hat Berneth ja schließlich auch noch.

Doch die Erfahrung aus dem Schiedsrichtertum, sie bringt ihn im Leben weiter: „Wir sollen ja ein Spiel leiten, es moderieren – ohne uns in den Mittelpunkt zu stellen und ohne aufzufallen. Konflikte lösen, Selbstbewusst sein. Dann hat man einen guten Job gemacht.“ Und man darf nicht nervös werden, wenn plötzlich Hunderte schreien und toben. „Wir sind keine Maschinen. Aber die Kunst ist es, sich davon nicht leiten zu lassen. Sachlich zu bleiben, unaufgeregt.“

Das Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft hat übrigens Rot-Weiß Köln gewonnen, im Shootout, gegen den Mannheimer HC. Besondere Vorkommnisse gab es keine. Für Johannes Berneth ist das das schönste Lob.

CHRISTOPH BENESCH