Ohne Glanz und Götze: Der BVB ist Tabellenführer

3:1! Neuzuang Alcaver setzt gegen die Eintracht den Schlusspunkt - vor 43 Minuten

DORTMUND - Borussia Dortmund schafft den Kurz-Zeit-Sprung an die Tabellenspitze. Von robusten, aber offensiv zu braven Frankfurtern wird der BVB nicht sonderlich gefordert. Der einstige WM-Held Mario Götze sieht das Spiel wieder nur von der Ersatzbank.

Ganz oben - zumindest kurzzeitig: Paco Alcacer und seine Dortmunder grüßen von der Spitze des Bundesliga-Klassements. © AFP



Ohne Dauer-Bankdrücker Mario Götze hat die Borussia zumindest für 19 Stunden die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Glanzlos setzte sich der BVB gegen DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt am Freitagabend mit 3:1 (1:0) durch und hat mit sieben Punkten einen guten Saisonstart unter dem neuen Trainer Lucien Favre hingelegt. Götze saß bei der zumindest vom Ergebnis her gelungenen Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Dienstag beim FC Brügge wie in den vorherigen beiden Partien für 90 Minuten auf der Bank. Barça-Leihgabe Paco Alcacer (88. Minute) krönte sein Bundesliga-Debüt mit dem Tor zum Endstand.

Die Eintracht kassierte sechs Tage vor ihrem Europacup-Comeback bei Olympique Marseille in der Europa League die bereits vierte Niederlage im fünften Pflichtspiel unter ihrem neuen Coach Adi Hütter. Abdou Diallo (36. Minute) und der frühere Frankfurter Marius Wolf (72.) erzielten vor 81.000 Zuschauern die ersten beiden BVB-Tore. Sebastien Haller (68.) hatte kurz vor dem Treffer seines Ex-Kollegen den Ausgleich erzielt.

dpa