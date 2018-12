Ohne Mehmedi zum Club? Offensivmann droht Wolfsburg auszufallen

Am Freitag gastieren die Wölfe in Nürnberg - vor 39 Minuten

WOLFSBURG - Bruno Labbadia, Trainer des VfL Wolfsburg, muss im Gastspiel beim 1. FC Nürnberg am Freitag (20.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) voraussichtlich auf einen seiner Garanten in der Offensive verzichten.

Admir Mehmedi wird für den VfL Wolfsburg in Nürnberg voraussichtlich nicht auf dem Platz stehen. © Peter Steffen



Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bangt vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Freitagabend um den Einsatz des zuletzt so starken Admir Mehmedi. Der Schweizer Nationalspieler hat Hüftprobleme. Er wird deshalb ebenso wie Linksverteidiger Jerome Roussillon und Mittelfeldtalent Elvis Rexhbecaj seit Tagen behandelt.

"Wir hatten gehofft, dass alle drei schon gestern wieder mittrainieren können. Das klappte aber nur bei Jerome Roussillon. Wir wissen also noch nicht, ob sie zur Verfügung stehen", sagte Trainer Bruno Labbadia bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Wolfsburg. Der 27 Jahre alte Mehmedi schoss zuletzt ein Tor beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt und war auch beim 2:2 gegen 1899 Hoffenheim bis zu seiner Auswechselung einer der besten Wolfsburger Spieler.

dpa