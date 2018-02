Mit viel Glück und einer überragenden Leistung ist gegen die SG Flensburg-Handewitt etwas drin. So oder so ähnlich hatten sie beim HCE im Vorfeld der Kraftprobe mit favorisierten Norddeutschen in Nürnberg gehofft. Da beide Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt wurden, setzte es für Frankens Vorzeigehandballer in der Arena eine empfindliche Niederlage.